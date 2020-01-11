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İETT, 2019’da Çin’in nufüsu kadar yolcu taşıdı  

İETT’ye bağlı otobüs, Metrobüs, Tünel ve tramvay hatlarında 2019’da Çin’in nüfusu kadar yolcu taşındı.

11 Ocak 2020 Cumartesi 14:32
İETT, 2019’da Çin’in nufüsu kadar yolcu taşıdı  

İETT, 2019’da Çin’in nufüsu kadar yolcu taşıdı  

   İETT’ye bağlı otobüs, Metrobüs, Tünel ve tramvay hatlarında 2019’da Çin’in nüfusu kadar yolcu taşındı. 6 bin 274 araçla yapılan 18 milyon 498 bin seferle, aya 629 kez gidip gelecek kadar uzun yol kat edildi.İBB’nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü’nün otobüs, Metrobüs, Tünel ve nostaljik tramvayları ile İETT denetimindeki Özel Halk Otobüsü ve Otobüs A.Ş.’ye ait araçlarda seyahat edenlerin sayısı 2019 yılında yüzde 10 arttı.

   İstanbul’da 2019 yılında lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarıyla Çin’in nüfusuna denk gelen tam 1 milyar 364 milyon 838 bin 191 kişi yolculuk yaptı. 6 bin 274 otobüs, 18 milyon 498 bin 641 sefer gerçekleştirdi. Bu seferlerde 483 milyon 616 bin 109 kilometre yol kat edildi. Bu rakam, dünyadan 384 bin 400 kilometre uzaklıktaki aya 629 defa gidiş dönüş mesafesine eşit.Öte yandan, İstanbul’da 2018 yılında 963 milyon 485 bin 646 olan otobüs yolcu sayısı,2019’da 1 milyar 63 milyon 673 bine yükseldi. İETT, hizmet verdiği 13 bin 708 durakta çalışan 779 hat sayısını da 2019 yılında 828’e çıkardı.

   İstanbullulara 7 gün 24 saat hizmet veren 44 istasyonlu Metrobüs hattında isebir önceki yıl 283 milyon 884 bin 286 olan yolcu sayısı 2019 yılında yüzde 5 artarak 295 milyon 941 bin 931’e yükseldi.2018’de 4 milyon 513 bin 331 yolculuğun yapıldığı Nostaljik Tramvay ve Tünel’de ise2019’da yaklaşık yüzde 16 artışla 5 milyon 223 bin 259 kişi taşındı.

 

Son Güncelleme: 11.01.2020 14:37
Anahtar Kelimeler:
İETT
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