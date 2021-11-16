İflas eden esnaf sayısında korkutan rekor

Haber: Kemal KAÇMAZ

Son on yılda küçük esnafın yaşadığı kriz koronavirüs salgını sırasında binlerce iş yerinde önce kepenk kapamasına, ardından da iflasına sürüklendi. Ağır vergiler, sayıları hızla artan AVM'ler ve her sokak başında yeni şubeler açan zincir marketler küçük esnafı vurdu. Pandemi ise artan yükü katmerli hale getirdi.

Esnaf kepenk indirmeye devam ediyor. Bu yılın ilk dokuz ayında iflas eden esnaf sayısı 71 bin 344. Kısıtlamalarının sona erdiği temmuz ayından bu yana da iflaslar yüzde 63 oranında arttı. Kimi esnaf da çareyi kapanmaktansa dükkanını küçültmekte buldu. Gectiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarını baz alarak yaptığı açıklamada yer alan rakamlardan durumun daha ağır olduğu bildiriliyor.

Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerine göre, bu yılın ilk sekiz ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736'ya yükseldi. Bu iflasların 21 bin 731 'i ise normalleşme sürecinin başladığı Haziran ve Ağustos aylarında yaşandı.

Esnaf ve Sicil Gazetesi, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu TESK verilerine göre ise bu yıl Ocak-Ağustos döneminde yeni tescil edilen esnaf ve sanatkâr sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında azalarak 185 bin 126 oldğunu yazdı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ticaret Sicil istatistikleri'ne göre, bu yıl Ocak-Temmuz döneminde toplam 9 bin 105 şirket tasfiye edildi, 18 bin 491 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kapandı, 21 bin 240 şirket de re'sen kapatıldı. Dolayısıyla bu dönemde toplam 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.



