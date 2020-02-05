İflastan Ziraat Bankası kurtaracaktı, New York'ta yeni şube açtı





Kamuoyunun tepkisi ile Ziraat Bankası tarafından iflastan kurtarılma planı suya düşen Simit Sarayı, dünyanın en pahalı caddelerinden birinde mağaza açtı. Tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert sözleri ile 500 milyon dolarlık kurtarma ortaklığı askıya alınan Simit Sarayı, dünyanın kültür, moda, medya ve finans başkenti New York’un en kalabalık ve işlek caddelerinden olan 6. Cadde’de mağaza açılış haberini duyurdu.

Dünyanın dört kıtasında yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin ihraç ettiği en önemli markalardan biri olan Simit Sarayı, yatırım yapmaya devam ediyor.New York’taki ilk mağazasını 5. Cadde’de açarak ABD pazarına giren Simit Sarayı, dünyanın en çok turist ağırlayan şehirlerinden birisi olan ve kültür, moda, medya ve finansın kalbi olarak bilinen New York 6. Cadde’de açıldı. Açılışta gün boyu misafirler Simit Sarayı’nı ziyaret ederek menüdeki lezzetleri deneyimlediler. Ziyaretçilerden tam not alan Simit Sarayı, birbirinden lezzetli yiyecekleriyle misafirlerinin gözde mekanı olmaya aday.

Simit Sarayı New York’taki hem 5. cadde hem de 6. Cadde’de yer alan mağazalarında sadece lezzet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda keyifli zamanlar geçirilmesini sağlıyor. Vazgeçilmez Simit Sarayı lezzetleri kahvaltı, simit, börek, kurabiye, dürüm, kruvasan, çörek, kek, pasta ve ekmeklerin yanı sıra taptaze malzemelerle hazırlanan sıcak-soğuk sandviç çeşitleriyle hem göze hem damağa hitap eden enfes seçenekler yer alıyor.

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Amerika’da Simit Sarayı lezzetlerinin çok beğenildiğini belirtti. Kavukcu, “Simit Sarayı olarak; bugün, dünyanın her kültürüne, her coğrafyasına lezzetlerimizi beğendiriyor olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Simit Sarayı’nın katma değeri yüksek ürünleri ihraç ettiğini belirten Kavukcu, “Kısa zamanda yeni pazarlara da giriş yapacağız. Mevcut pazarlarımızda da yatırımlarımız sürerek ülkemiz için üretmeye, çalışmaya ve katma değer sağlamaya devam edeceğiz’’ dedi.