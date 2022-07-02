İGA'da yiyecek içecek fiyatları, uçaklarla yarışıyor
Dış Hatlar terminalinde çekilen yiyecek içecek fiyatlarını gören vatandaşlar şoke oldu, İstanbul Havalimanı'ndaki yiyecek ve içecek fiyatları sosyal medyanın gündemine oturdu.
July 1, 2022
Havalimanlarındaki restoranlar yüksek fiyatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı'ndan paylaşılan fotoğraflarda, büyük boy pizzanın 530 liraya kadar yükselmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken zamların ardı arkası kesilmiyor.
Çay, şeker, Türk kahvesi, tuz, içki grupları, sigara, yumurta ve akaryakıta gelen zamlar yurttaşın belini bükerken İstanbul Havalimanı'ndan paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bir sosyal medya kullanıcısının, havalimanının restoran bölümünde çektiği fotoğrafta yer alan ürünlerin fahiş fiyatları, Twitter'da tartışma konusu oldu.
Fotoğrafta yer alan büyük boy pizzanın 530 TL, sandviçin 110 TL olduğu görülürken, kutu kolanın 63 lira olması dikkat çekti.
Paylaşılan fotoğrafta yer alan ürünler ve fiyatları şöyle:
Büyük boy pizza: 530 TL
Orta boy pizza: 245 TL
Sandviç: 110 TL
Kutu Kola: 63 TL
Bira: 150 TL
Su: 31 TL