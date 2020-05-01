İHE'den ramazan pidesi 1 TL
İstanbul Halk Ekmek Fabrikası, geleneksel 300 gram Ramazan pidesini 1 TL'den vatandaşlara ulaştırmaya başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Halk Ekmek, ramazan pidesi üretmeye başladı. El değmeden üretilen 300 gramlık pidenin fiyatı 1 TL olarak belirlendi.
EL DEĞMEDEN ÜRETİLİYOR
Halk Ekmek Cebeci fabrikasında el değmeden üretilen pideler, kent genelindeki 535 büfeye, hijyen kuralları gözetilerek dağıtılıyor. İstanbullular, 1 TL’den satışa sunulan pideleri bugün itibariyle Halk Ekmek büfelerinden temin edebilirler.