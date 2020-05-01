İHE'den ramazan pidesi 1 TL

İstanbul Halk Ekmek Fabrikası, geleneksel 300 gram Ramazan pidesini 1 TL'den vatandaşlara ulaştırmaya başladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Halk Ekmek, ramazan pidesi üretmeye başladı. El değmeden üretilen 300 gramlık pidenin fiyatı 1 TL olarak belirlendi.

İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sunan İBB şirketi Halk Ekmek, Ramazan ayına özel pide üretimine başladı. Geçtiğimiz yıl 1 TL’den satılan 300 gramlık Ramazan pidesinin, bu yıl da gramajı ve fiyatı değişmedi.

EL DEĞMEDEN ÜRETİLİYOR

Halk Ekmek Cebeci fabrikasında el değmeden üretilen pideler, kent genelindeki 535 büfeye, hijyen kuralları gözetilerek dağıtılıyor. İstanbullular, 1 TL’den satışa sunulan pideleri bugün itibariyle Halk Ekmek büfelerinden temin edebilirler.