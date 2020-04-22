İhraç edilemeyen limonlar, İBB tarafından vatandaşlara dağıtılacak

İhracat yasağı sebebiyle Mersinli çiftçinin dalda kalan mahsulüne İBB sahip çıktı. İBB’nin Mersinli çiftçinin elinde kalan mahsulü ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için harekete geçtiği 100 ton limon, İstanbul’a ulaşmaya başladı.

İhracat yasağıyla birlikte birçok iş yerinin de kapalı olması Mersinli çiftçiyi zor durumda bıraktı. Kriz öncesi kg fiyatı 7 TL olan limonun fiyatı, ihracat kısıtlaması ve iç talebin daralması nedeniyle yüzde elliye yakın düştü. Mahsulün bir bölümü dalda, bir bölümü de depolarda kaldı. Çiftçinin mağduriyetini duyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştü. İmamoğlu, bu görüşmenin sonucunda, Mersinli çiftçinin elinde kalan ürünün, İstanbul’da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak gıda paketlerine eklenmesi için yönetici arkadaşlarına talimat verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışma sonucunda 100 ton limonun ilk partisi İstanbul'a bugün ulaştı.

ÜRETİCİDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRLIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelişmeyi sosyal medya sayfasından, “Mersinli üreticilerimizden İstanbul’a 100 ton limon. Bu süreçte hem üreticileri destekliyoruz hem de bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bilim insanları tarafından tavsiye edilen limonu İstanbul’daki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyoruz” mesajıyla duyurdu.

TOPLANAN DEPODA TOPLANMAYAN DALDA KALDI

Limonların teslim alınmasında konuşan Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği dönemde, ülkelerin gerçekleştirdiği bazı düzenlemelerin üreticiyi zorda bıraktığı vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizde de ihracat konusunda bazı tedbirler ve kısıtlamalar getirildi. Bu çerçevede depolardaki limon, özellikle turizm merkezlerinin kapalı olması, restoranların ve yemek üreten yerlerin yeterince çalışmaması ya da kapalı olması ve pazarlara kısıtlama getirilmesi, limonun piyasaya sürülmesinde de sorunlar yaşanmaya başlandı. Depolardaki limon beklerken dalındaki limonu üretici toplamamaya başladı. Çünkü satabileceği pazarı kalmadı.”

Hem çiftçileri zarardan kurtarmak hem de salgında bağışıklık sistemine güç katan C vitamini ihtiyacını karşılamak için İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer’in projeye başladıklarını anlatan Atalık, “Limonun değerlendirilmesi ve salgının merkezi konumundaki İstanbul’da, ihtiyaç sahiplerine Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’mızca ulaştırılması için çalışmayı yürütüyoruz” dedi.

ÜRETİCİDEN TEŞEKKÜR

Düşen talep ve getirilen sınırlama nedeniyle zorda kaldığını anlatan üretici, uygulama nedeniyle iki başkan İmamoğlu ve Seçer’e teşekkürlerini ileterek,“Allah onlardan razı olsun” diye dua etti.

HER TIRDA 30 BİN FİLE

100 ton limon, 800'er gramlık fileler halinde düzenlenerek İstanbul'a taşınıyor. Her tırda 30 bin file bulunuyor. İlki, Kartal’da bulunan depoya gelen limon tırlarının diğer seferleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak gıda kolilerinin hazırlanma süresine göre planlanacak.