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İhracatçı kredi limitlerinin acil artırılmasını istiyor

Döviz artınca ihracatta limit krizi yaşanıyor Döviz artınca ihracatçıların kredi limitleri eksiye düştü

14 Aralık 2021 Salı 09:31
İhracatçı kredi limitlerinin acil artırılmasını istiyor

İhracatçı kredi limitlerinin acil artırılmasını istiyor

  

Döviz kurları 80 günde Türk Lirası karşısında yüzde 65-70 artış gösterince dövize endeksli Türk Lirası kredisi kullanan ihracatçılar kredi limitlerinde eksiye düştü.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçıların kullandığı kredilerde limitler belirlenirken döviz kurunun Eylül ayında kurdaki ani yükseliş öncesindeki seviyeden hesaplanması ya da kredi limitlerinin acilen artırılması talebinde bulundu. 

Döviz kurlarında son aylarda yaşanan astronomik artışlar sonrasında bankaların ihracatçılara,  “Kredi limitinizi aştınız” diyerek kredi vermediği bilgisini paylaşan Eskinazi, “Örnek vermek gerekirse 1 milyon dolar kredi limiti olan bir ihracatçı Eylül ayındaki döviz kurlarına göre 8,6 milyon TL kredi kullanabiliyordu. Bu ihracatçımız Eylül ayına kadar 5 milyon TL kredi kullandıysa 3,6 milyon TL limiti olduğunu düşünüp kredi başvurusunda bulunurken, bankadan “Kredi limitinizi aştınız kredi kullanamazsınız” diye cevap alıyor. Bu yaklaşım tek başına ihracatı durdurmaya yeterken, daha da kötüsü yaşanıyor, ihracatçı firmaların ihraç ettiği ürünlerin bedelleri geldiğinde kredi limitinizi aştınız denilerek ihracatçılara ihracat gelirleri ödenmiyor. Kullandığı krediye sayılıyor. İhracatçılarımız iki yönlü mağdur ediliyor” diye konuştu. 

Türk Eximbank ve diğer bankaların kredi limitlerini döviz kurundaki değişime göre bir an önce artırması talebinde bulunan Eskinazi sözlerini şöyle tamamladı; “Türk ekonomisinin her zamankinden daha çok dövize ihtiyacı olan bir süreçte ihracatçının finansmana erişiminin önündeki engeller kaldırılmalı. İhracatçı döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma nedeniyle öz kaynaklarında ciddi bir erime yaşadı. Bankalarda limitlerinizi aştınız diye kredi vermezse ihracatımızın sürdürülebilirliği ortadan kalkar. Bankalar, ihracatçılara tanıdıkları kredi limitlerini yeni yılı beklemeden hemen artırmalı.”

Anahtar Kelimeler:
EIBIhracat
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