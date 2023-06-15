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İhracatçı kurda dengelenme bekliyor

Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu Dr. Yılmaz Sönmez: “Kurdaki dengelenme ihracatçıya avantaj, yönetilemeyen enflasyon iç piyasada durgunluk yaratır”

15 Haziran 2023 Perşembe 12:23
İhracatçı kurda dengelenme bekliyor

İhracatçı kurda dengelenme bekliyor


Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uygulayacağı ekonomi politikaları Türkiye’nin gündemi haline geldi. Son günlerde yükselen kur karşısında ihracatçının rekabetçi kura, iç piyasada faaliyet gösteren şirketlerin enflasyona odaklandığını belirten Aile Şirketleri Yönetim Danışmanı Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu Dr. Yılmaz Sönmez, “Kurdaki dengelenme ihracatçıları kan kaybettiği pazarlarda yeniden avantajlı pozisyona getirecek. Yönetilemeyen enflasyon ise iç piyasada durgunluk yaratabilir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde oluşturulan yeni ekonomi yönetiminin atacağı adımlar iş dünyası tarafından merakla bekleniyor. Politika faizi sadece Türkiye’nin değil, küresel finans çevrelerinin odak noktasını oluşturturken, iç piyasada faaliyet gösteren şirketler enflasyona, ihracatçılar ise döviz kuruna odaklanmış durumda.

Döviz kurlarındaki yükselişi değerlendiren Aile Şirketleri Yönetim Danışmanı ve Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu Dr. Yılmaz Sönmez; “İhracatçılarımız rekabetçi kur talep ediyor. Son bir-bir buçuk yıllık süreçte kurlardaki yükselme nedeniyle birçok sektörde işçilik maliyetleri Asyalı rakiplerimize göre yüksek kaldı. Buna yüksek enerji maliyetleri ve navlundaki düşüş de eklendiğinde ciddi anlamda avantaj yitirerek, pazar kaybetmiştik. Bu açıdan dengelenme, kan kaybettiğimiz pazarlarda bize yeniden avantaj sağlayacak” dedi.

Asgari ücret zammı kritik

İç piyasada enflasyon riskine dikkat çeken Dr. Yılmaz Sönmez, “Ekonomi yönetimi dövizin dengelenmesini ve asıl değerine yaklaşmasını bir süre daha bekleyecek. Beklentimiz 27-28 TL seviyeleri ancak her halükârda dolar 30 TL’yi geçmemeli. Bu senaryoda, enflasyon yönetilemez seviyeye ulaşır ve bu kez iç piyasa talep yönünde ciddi bir durgunlukla karşılaşır. Nitekim, yükselen döviz kuruna rağmen başta temmuzda uygulanacak asgari ücret zammı olmak üzere maliyetlerdeki artış şimdiden ihracatçıları düşündürüyor” diye belirtti.

“İç piyasada faaliyet gösteren şirketler ile hane halkı zarar görmemeli”

Kurdaki dengelenmeyle birlikte ekonomi yönetiminin disiplinli bir şekilde gerçekleştireceği hamlelerin önemine işaret eden Dr. Yılmaz Sönmez, “Dengelenme sonrası ekonomi yönetimi, disiplinli bir şekilde ajandasını uygulayacak. Ancak bu hamleleri hayata geçirirken, enflasyon nedeniyle, iç piyasada faaliyet gösteren şirketler ile hane halkının zarar görmemesi sağlanmalı. Döviz kurundaki yükselişle birlikte artan enerji fiyatları, imalat sanayi özelinde devlet tarafından sübvanse edilmeli. İmalat sanayi şirketlerine üretimde rekabetçi yapılarını korumaları için pozitif ayrımcılık uygulanmalı. Başta finansal açıdan kırılgan olan KOBİ’ler olmak üzere şirketlere düşen ise bilanço esnekliği sağlamak, finansal kaynaklarını çeşitlendirmek ve mutlaka finansal yapılarını güçlendirecek danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak” ifadelerinde bulundu.

 
 

Anahtar Kelimeler:
IhracatKur
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