İhracatçılar, 2022 yılından ekonomik istikrar diledi

İhracatçılar, 2022 yılının ihracat için "Altın Yıl" olmasını diledi

Türkiye, 2021 yılında ihracat açısından "Altın Yıl" yaşadı. İhracatçılar, 2021 yılında Türkiye'ye 225 milyar dolarlık döviz kazandırırken, 2021 yılının üç çeyreğindeki yüzde 11'lik büyümeye yüzde 48'lik katkı sağladı. Ege İhracatçı Birlikleri, 2021 yılında Türkiye'nin ihracatına sağladığı 16,4 milyar dolarlık katkıyla 2021 yılın tarihi rekorla kapatmaya hazırlanıyor.

İzmir Kaya Thermal Oteli'nde düzenlenen "Yeni Yıl Gala Yemeği"nde Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyeleri ve EİB çalışanları 2022 yılının da, ihracat açısından "Altın Yıl" olmasını diledi.

Geceye evsahipliği yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, döviz ve faizlerdeki son aylardaki aşırı dalgalanmanın stabilleşmesi durumunda 2022 yılında 18 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyledi.

Sunshine Band Orkestrası ve Şevval Sam'ın sahne aldığı gecede, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melih İşliel'in eşi Gökçen İşliel'in de doğum günleri de kutlandı.

GECEYE KİMLER KATILDI

1 - Jak Eskinazi - Mirey Eskinazi

2 - Osman - Şadiye Öz, Olcay - Birol Celep

3 - Yalçın Ertan - Ayşen Ertan

4 - Nevin Yıldırım - Adnan Yıldırım

5 - Halil Şahin - Neriman Şahin

6 - Hasibe Terci - Mustafa Terci

7 - Gülfer - Bedri Girit

8 - Seray Seyfeli - Bilgehan Seyfeli

9 - Hayrettin Uçak - Nihal Uçak

10 - Gökçen İşliel - Melih İşliel

11 - Derya Demircan - Murat Demircan - İrem Ceylin Demircan

12 - Merve Nevin Alimoğlu - Hasan Burak Alimoğlu

13 - Moiz Hemsi - İnci Hemsi

14 - Doğuş - Ayşe Turgul

15 - Osman - Gizem Kamacı

16 - Rıza - Harika - Ege Su – Eylül Seyyar

17 - Tunç-Özlem Bakırel

18 - Yusuf - Gamze Öztürk

19 - Semra - Tolga Şengülen

20 - Muhammet - Gamze Öztürk

21 - Temuçe - Ufuk Atakan Demir

22 - Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları, yeni yıl pastasını Şevval Sam ile birlikte kesti.

23 - Meltem Demirci Köknar - Rıza Köknar

24 - İffet Demirci - Emin Demirci

25 - Cahit Doğan Yağcı - Özlem Gökkan Vural - Barış Vural

26 - Cahit Doğan Yağcı - Jak Eskinazi

27 - Ata - Çiğdem Özdemir

28 - Tolga - Aslı Uskuç

29 - Jak Eskinazi - Şevval Sam

30 - Jak Eskinazi - Şevval Sam

31 - Özgül Kaynakgöz, Sabahat Aktuğ, Nehir Karamustafa, Tolga Şengülen, Serap Ünal, Kemal Coşkun, Murat Demircan, İ. Cumhur İşbırakmaz, Melis Alpsoy, Barış Öztürk, Doğancan Çölmekçi

32 - Farnaz Mohammadi - Hasan Çelebioğlu

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 - Şevval Sam (EİB Yeni Yıl Gala Yemeğinde sahne alan Şevval Sam Türkiye'nin her yöresinden hareketli şarkıları seslendirdi)

41 - Şevval Sam, Gökçen İşliel, Mustafa Terci, Burak Sertbaş, Jak Eskinazi

42 - Metin - Özlem Güreler

43 - Kenan Unat, Ata Özdemir, Cengiz Balık, Hayrettin Uçak, Emin Demirci, Mehmet Kırıcı



