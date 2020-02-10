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İhracatçılar, İngiltere ile gümrük vergisiz ticarete devam etmek istiyor

Brexit sonrası İngiltere – Türkiye görüşmeleri başlıyor. İngiltere’nin 47 yıl sonra Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı sonrasında 11 aylık geçiş dönemi dünyanın gündeminde.

10 Şubat 2020 Pazartesi 09:18
İhracatçılar, İngiltere ile gümrük vergisiz ticarete devam etmek istiyor

İhracatçılar, İngiltere ile gümrük vergisiz ticarete devam etmek istiyor


 

Egeli ihracatçılar, Türkiye’nin 2019 yılında en fazla ihracat yaptığı ikinci, Ege Bölgesi’nin en çok ihracat yaptığı üçüncü Pazar olan İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki müzakereleri yakından takip ediyor.

Takvim işliyor, üç alternatif var

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sıfır gümrük vergisi ve sıfır kotanın da dahil olduğu serbest ticaret anlaşması ya da Türkiye’deki gibi Gümrük Birliği gerçekleştirilmesinin seçenekler arasında olduğunu tarafların Türk ihracatçısına ilave gümrük vergisi doğurmayacak bir anlaşmaya varmalarını beklediklerini kaydetti.

Heyet 27 Şubat’ta Türkiye’de

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın son İzmir ziyaretinde hem İngiltere hem de AB ile Türkiye’nin mutabık kaldığını, İngiltere’den 27 Şubat’ta bir heyetin Türkiye’ye geleceği bilgisini paylaştığını hatırlatan Eskinazi, “İngiltere 10 milyar 748 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye’nin ikinci büyük ihraç pazarı. EİB’nin ihracatında ise; 831 milyon dolarlık tutarla üçüncü sırada. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gündeme getirdiği, AB ile Kanada arasında yapılan serbest ticaret anlaşması benzeri bir anlaşma. Türkiye’nin bu konuda bir anlaşma yapabilmesi için öncelikle İngiltere ile AB’nin anlaşması gerekiyor. İki taraf anlaştığında Türkiye ile İngiltere arasında ise; Gümrük Birliği ilişkisinin yerini alacak Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye için büyük önem arz ediyor. Gümrük vergisi ödemeden ihracat yapmaya devam etmek istiyoruz. İlişkimizi korumamız, aynı zamanda yeni sektörleri ekleyerek ekonomik bağlarımızı güçlendirmemiz lazım” diye konuştu.

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EIBBretixİNGİLTEREIhracatJak Eskinazi
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