İhracatçılar yeni hükümetten taleplerini 4 maddede topladı





Yıllık 254 milyar dolarlık ihracat performansıyla Türk ekonomisinin can damarlarından biri olan ve büyümenin itici gücü olan ihracatın başkanları, yeni hükümete başarı dileklerini iletirken, hükümetten üretimin ve ihracatın devam etmesi için rekabetçi kur, finansmana erişim, dünya fiyatlarında enerji fiyatları ve seyahatlerinde vize engeli olmaması taleplerini dillendirdiler.

Eskinazi; “Mehmet Şimşek çalışma alanında özgür olmalı”

Seçim sonrasında yaptığı ilk açıklamada, “Döviz üzerindeki baskı kaldırılmalı” tespitinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu darboğazdan çıkması, yıllık 130 milyar doları aşan dış ticaret açığını düşürülmesi için yabancı yatırımın artması gerektiğini, uluslararası piyasaların yakından tanıdığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çalışma alanında özgür bırakılması çağrısında bulundu.

Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olabilecekken potansiyelini yeterince kullanamadığını aktaran Eskinazi, “Hazine ve Maliye Bakanı olan Sayın Mehmet Şimşek uluslararası sermaye tarafından yakından bilinen ve kredibilitesi olan bir isim. Görevi devralırken, dile getirdiği; “Türkiye’nin rasyonel zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” sözü Türk ekonomisinin mevcut durumunu çok net ortaya koyuyor. Bakan Şimşek’in bu mesajı hem Türkiye’ye hem de uluslararası sermaye çevrelerine verdiğine inanıyorum. Her iki tarafında bu mesajı doğru okuması Türkiye’nin ekonomik krizden çıkmasını hızlandıracaktır” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın tecrübeli ve dış ticareti iyi bilen bir isim olduğunu ifade eden Eskinazi, “Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’ın liderliğinde, hedef pazarlarda yeni organizasyonlarla ihracatta yeni rekorlar kıracağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Ertan: “Enerji fiyatları düşürülmeli”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, enerji yoğun kullanan demir-çelik sektörünün 2022 yılı Ekim ayından bu yana enerji maliyetlerinden dolayı rekabetçiliğini yitirdiğini savundu. “Enerji fiyatlarında dünyada yaşanan indirimler Türkiye’de aynı oranda yansımadı” tespitinde bulunan Ertan, “Navlun fiyatlarınında düşmesiyle Uzakdoğu bizden daha avantajlı ve rekabetçi hale geldi. Hammadde ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 70’ni ithalat yaparak karşılamaktayız. İhraç gelirlerimizin yüzde 40’ını Merkez Bankasına bozdurma zorunluluğu var. Merkez Bankası kaynaklı kredi kullandığımız takdirde bu oran yüzde 80’e çıkıyor. Döviz kurlarında alış ve satış fiyatlarında yüzde 8-10 arası fark var. Merkez Bankasına dövizimizi bozdurduktan sonra ithalatımızı yapmak için serbest piyasadan yüzde 8-10 fark vererek döviz almak zorunda kalıyoruz. Bizim sektörde kar marjları bu oranların çok altında. O nedenle zarar ediyoruz. Bugün Avrupa Birliği’ndeki üreticilerle bile rekabet edemez noktaya geldik. Yeni hükümetten bu konularca acil çözümler bekliyoruz. Sektörümüzün ABD ve AB ülkelerine ihracatta anti damping vergileriyle karşı karşıyayız. Hükümetimizin bu konuda da politikalar geliştirmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Uçak; “İhracatta tarımsal destekler geri gelmeli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu’nda görev alan tüm bakanlara yeni dönemde başarılar dileyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, tarım ürünleri ihracatında geçen yıl Dünya Ticaret Örgütüne verilen taahhütler gereği kaldırılan tarımsal iade desteklerinin başka bir formülle tekrar hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

Işık: “Üretimin devamı için gerekli şartlar sağlanmalı”

, yeni hükümetten öncelikli beklentilerinin üretimin devamı için gerekli şartların sağlanması olduğunu vurguladı. Işık sözlerini şöyle sürdürdü; “Yabancı yatırımcının kuşkuları giderilmeli. Hukuki zemin bu kuşkuları gidermeli, güven sağlanmalı, tabii yatırım ve ihracatın sürdürülebilirliği için sağlıklı nakit akışı da hayati öneme sahip. Yeni hükümetten bu konuda acil adım atmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Sertbaş: “Vize sorunlarını çözecek dış politika bekliyoruz”

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün enflasyonla uyumlu olmayan döviz kuru nedeniyle 2023 yılında ihracatta çok zorlandığını kaydeden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, döviz kurlarındaki artışın enflasyonla orantılı olması gerektiğine dikkati çekti. Sertbaş yeni hükümetten diğer beklentilerini şöyle özetledi; “Öncelikle üretimi, ardından ihracatı destekleyen ekonomi politikaları bekliyoruz. Yabancı yatırımcıları çekecek, güven verecek çalışma ve adalet politikaları açıklanmalı. Günümüzde vize ihracatçılarımız için büyük problem haline geldi. Vize sorununu rahatlatacak dış politika düzenlemeleri olmalı.”

Girit: “Uluslararası normlara uygun iktisat politikaları bekliyoruz”

2022 yılında yaptıkları 1,6 milyar dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde gıda sektörlerinin ihracat şampiyonu olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, yeni hükümetten uluslararası normlara uygun iktisat politikaları beklediklerini, hesap verilebilir, şeffaf ve dış ticaret açığını azaltacak yönde ihracatçıya destekler talep ettiklerini belirtti. İhracatı tarımsal üretimin devamlılığının sigortası olarak gördüklerini dillendiren Girit, tarımsal ürünlerde ihracat yasaklarının tarım sektörlerine zarar verdiğini, yeni hükümetten bu konuda daha duyarlı davranması isteğinde bulundu.

Er: “İhracatçının MB’na bozdurduğu döviz kurunun farkı yüzde 2’den 10’a çıkarılmalı”

İhracatta girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkati çeken Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, ihracatçıların Merkez Bankasına döviz bozdururken yüzde 2 olan kur desteğinin yüzde 10’a çıkarılması gerektiğini yeni hükümetten bu noktada talepleri olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin 2002 sonrasında diktiği 100 milyondan fazla zeytin ağacının ürün vermeye başlamasıyla zeytinyağı rekoltesinde 422 bin tonla dünya ikincisi, sofralık zeytinde 735 bin ton rekolteyle dünya birincisi konumuna geldiği bilgisini veren EZZİB Başkanı Davut Er, ambalajlı markalı ihracatta payımızı artırabilmek için devlet desteği verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öztürk; “Gerçek kur ihracata ivme kazandıracaktır”

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in devir-teslim törenindeki, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında başka bir seçeneği kalmamıştır” değerlendirmesinin doğru bir tespit olduğunu, finansal istikrar için şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluğun beklentileri olduğunu, döviz kurlarının gerçek seviyesine ulaşmasının da ihracata ivme kazandıracağını kaydetti.

Gürle: “Döviz kuru baskıdan kurtulmalı”

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerini bünyesinde barındıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle yeni hükümetten beklentilerini 3 başlıkta özetledi; “Döviz kuru baskı altında kurtulmalı, ihracatçıların finansmana erişimi kolaylaşmalı, gerçekçi faiz politikaları piyasaları rahatlatmalı.”

Zandar: “Üretim gücü kimliğimizi kaybetmeden gerekli adımlar atılmalı”

Ocak ayından bu yana ihracatın zorlaştığı, ithalatın kolaylaştığı bir dönemin yaşandığı tespitinde bulunan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Deri ve deri mamulleri ihracatında düşüş olurken, ithalat yüzde 125 arttı. Bu dönemde hem ihracata hem de iç piyasaya üretim yapan firmalar zor durumda kaldılar. Ekonomik istikrarı sağlamak için sadece kur değil pek çok farklı enstrümanları devreye almak zorunludur. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve ekibinin gerekli Ortodoks politikaları benimseyip gerekli adımları atacağını düşünüyorum. Merkez Bankası Başkanı olacağı konuşulan Sayın Hafize Gaye Erkan’ın da doğrudan yatırımların gelmesinde faydalı olacağını umuyorum. Ülkemiz özellikle bölgesindeki üretim gücü kimliğini kaybetmeden gerekli çalışmaların yapılmasını diliyorum” dedi.