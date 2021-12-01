İki Genç Girişimci Kadının Globale Açılma Hikayesi | jobtogo

İki genç girişimci Begüm Karslıoğlu ve Güneş Günay tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Sizlikİş, yolculuğuna genişleyen iş hacmi ve yenilenen ismi “jobtogo” ile devam ediyor. 30 Kasım Salı günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk marka etkinliği olma özelliğini de taşıyan lansmanda, jobtogo’nun globalleşme ve dijitalleşmeye giden yolculuğundaki yeni platformu ve marka değişimi anlatıldı.

Sosyal sorumluluk projesi olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Sizlikİş’in yeni platformu ve jobtogo olarak marka değişim sürecine dair lansmanı, 30 Kasım Salı Günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk lansmana iş dünyasından birçok önemli isim katıldı. jobtogo ekibinin enerjisi ve genç yaklaşımı ile gerçekleştirilen lansmanda katılımcılar, markanın globale açılmadaki hedeflerini ve bugüne kadar yaptıkları başarılı iş birliklerini dinledi.

jobtogo’yu genç bir ekip olarak hayata geçirdiklerini ve şimdi yenilenerek büyüdüklerini söyleyen jobtogo Kurucu Ortağı Begüm Karslıoğlu, “Pandemi döneminde İtalya’dan Türkiye’ye döndüğümde bir yurt odasında karantinamı tamamlarken hayallerini kurduğumuz markamızı şimdi büyük bir değişim ve yenilik ile yepyeni bir boyuta taşıyoruz. Gençler olarak potansiyel gücümüzün farkındayız ve firmalara katabileceğimiz o kadar güzel ve benzersiz fikirler var ki, biz de hem ülkemizi kalkındırmak hem gençlerin deneyim kazanmaları konusunda yardımcı olmak için bu fikrimizi hayata geçirdik. Dinamik ve yenilikçi bakış açımız ile ilerlediğimiz bu yolda, globalleşen ve dijitalleşen dünyaya uyum sağlayarak markamızı büyük bir değişim ile yeni bir platforma taşıdık” dedi.

jobtogo Kurucu Ortağı Güneş Günay ise “jobtogo ile gençlerde var olan potansiyel çalışma gücünü keşfederek, iş ortaklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda onları bir araya getiriyoruz. Böylece doğru iş ve doğru çalışan buluşmasını sağlayarak hem freelancerlara katma değer sağlıyor hem de yapılan işin verimliliğini arttırıyoruz. jobtogo olarak, platformumuzun yenilenme süreci ile birlikte, Türkiye’deki süreçlerimizi geliştirerek ve büyüterek gelecekteki dönemde hem yurt içi pazarında güçlü bir söz sahibi olacağız hem de global arenaya açılarak markamızı büyüteceğiz’ dedi.

jobtogo’nun yurt dışındaki ilk hedefi İtalya

İki genç girişimci kadın Begüm Karslıoğlu ve Güneş Günay tarafından hayata geçirilen Sizlikİş, şirketlerin ve freelancerların potansiyellerini ortaya çıkararak yeni yöntemlerle çalışmalarını sağlayan bir yeni nesil hizmet-çözüm entegratörü olarak 2020 yılında kuruldu. Kısa sürede büyük çapta genişleyen Sizlikİş, Mayıs 2021 tarihinde şirketleşti. Veri hizmetleri, web hizmetleri, kreatif & tasarım, kullanım öncesi testler, potansiyel müşteri edinme, çeviri ve çizim ve modelleme hizmetleri gibi yaklaşık 40 alanda hizmet veren inovatif ve genç bakış açısına sahip freelancer ekipler ile şirketleri bir araya getirerek, onların ihtiyacı olan çözümün uygun maliyetlerle üretilmesine katkı sağlayan şirket, şimdi ise globalleşme ve dijitalleşmeye giden yolculuğundaki yeni platformu ve marka değişimi ile jobtogo olarak yenilendi. Kısa sürede 900’e yakın freelancerı bünyesine dahil eden ve 62 şirketle 87 proje tamamlayan jobtogo, hızla büyümeye devam ediyor. 2022’de yurt dışına açılmayı hedefleyen jobtogo, ilk olarak İtalya pazarına girmeyi planlıyor. jobtogo, kadın liderliğindeki şirketleri kadının gücüne inanan yatırımcılarla ile bir araya getiren Arya Retreat 2021’de sunum yapan 5 girişim arasında da yer aldı.