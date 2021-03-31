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İkinci el otomobil satışına vergi geliyor

Türkiye'nin en hareketli sektörü ikinci el otomobil piyasası için yüzde 5 oranında yeni vergi dilimi getiriliyor.

31 Mart 2021 Çarşamba 09:33
İkinci el otomobil satışına vergi geliyor

İkinci el otomobil satışına vergi geliyor



Hükümetin üzerinde çalıştığı ekonomik reform paketinden yeni vergiler çıkıyor. Bu kez yeni vergi kaynağı ikinci el otobol alım satımı. Reform adı altında getirilen vergi uygulamalarına ilişkin yeni kriterler hayata geçirilecek Taslak ile ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması da öngörülüyor. Bu arada Kurumlar Vergisi ödeyen mükallefler için de, 3 yıllık süre için peşin vergi geliyor.


Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalışma yürüttüğü ekonomik reform paketine göre vergide kriterler değişiyor. Paket, bir çok farklı bölümden oluşacak. Bu düzenlemeler, önceliklerine göre teklife dönüştürülerek, TBMM’nin gündemine getirilecek. Taslak metinde yer alan bazı teknik alt yapı düzenlemeleri eleştirilere konu olmuştu. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre vergi uygulamalarına yeni kriterler getiren bölüm özetle şöyle:

ÖTV’YE TEMİNAT ŞARTI

ÖTV’ye tabi ürünlerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, bu ürünleri imal eden, ithal eden veya satan mükelleflerden teminat alınacak. Teminat, yeni işe başlayanlar için bir milyon lira üzerinden uygulanacak. Faaliyeti devam edenlerde ise son bir yılda tahakkuk eden KDV ve ÖTV tutarı toplamının aylık ortalamasına kadar olacak.

PRİM TEŞVİKİNE YENİ KURALLAR

Prim teşviki, destek ve indirimler, yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye doğru uygulamayacak. Ayrıca, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler, başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI

Taslak ile ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması da öngörülüyor. Harç, araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınacak.

FATURALANDIRMA SÜRELERİ

Vergi Usul Kanunu’ndaki fatura düzenlenme süresi değiştirilecek. Buna göre, ‘faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesine ve bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı’ hükmüne ek yapılacak.

ÜÇ YIL İÇİN VERGİ TEVKİFATI

Başka bir düzenlemeyle de, Kurumlar Vergisi mükelleflerinden, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin gelecekteki kar dağıtımlarından yapılacak vergi kesintisinin peşin alınması öngörüldü. Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kazanç tutarı esas alınacak. Bunun üzerinden 2020 yılı ve 2021 yılı vergilendirme dönemlerine ait kazançları için yüzde 10, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kazançları için yüzde 5 oranında vergi tevkifatı yapılacak. 

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