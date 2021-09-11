

İkinci el otomobil satışında vadeli çekle vuruyorlar



İkinci el otomobil satışlarında son günlerde artan mağduriyetlerin nedeni ortaya çıktı. Mağdurlarını, aracın bedelinde pazarlık yapmadan, ilandaki fiyat üzerinden satın alma vaadiyle etkilemeye çalışan dolandırıcılara karşı korunma yöntemlerini ve neler yapılabileceğini hukukçular değerlendirdi.

Milliyet Gazetesi'nden Paşa Alyurt'un haberine göre, Avukat Yağmur Burçin Seyhan şunları söyledi:

“Bu durumun önüne geçilmesi için, özellikle ikinci el araç satışının arttığı bu dönemde satıcının dikkat etmesi gereken olguların yanında, bazı yasal düzenlemelere ve kısıtlamalara ihtiyaç var. Öncelikle satıcılar nakit ve peşin parayla satış yapması gerekmekteyse de ticari hayatın süratinden dolayı, kabul edilen çekteki çeki düzenleyen kişi ya da ciro eden şirketlerin; faaliyetleri, sermayeleri, kurucuları gibi konularda bilgi edinmeye çalışmalılar. Satıcının bilgi edinme çabasının yanında bankaların çek hesabı tahsis etme konusunda da bazı kısıtlamalara gidilmeli ve bankaların vatandaşa karşı da sorumluluğu gündeme gelmeli. Bankalar, bir şirket ya da şahsa çek hesabı tahsis etmeyi sıkı şartlara bağlamalı ve çek imzalayan veya düzenleyenden teminat talep etmelidir.”

Avukat Merve Uçanok ise şu önerilerde bulundu:

“Mağdur vatandaşlar suç duyurusunda bulunmalı, araç bedelini tahsil edebilmek ya da araçlarını geri alabilmek adına ticaret mahkemelerinde dava açmalı. Araçla ya da bu kişilerin banka hesapları ile ilgili hızlıca tedbir kararı alabilmek çok önemli. Dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek amacıyla satıcılar, araçlarını devrettikleri kişiler ödeme yapana kadar araçlarının üzerine rehin koyduracak şekilde sözleşme yapabilirler.”