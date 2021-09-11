İkinci el otomobil satışında vadeli çekle vuruyorlar
İkinci el otomobil satışlarında son günlerde artan mağduriyetlerin nedeni ortaya çıktı. Mağdurlarını, aracın bedelinde pazarlık yapmadan, ilandaki fiyat üzerinden satın alma vaadiyle etkilemeye çalışan dolandırıcılara karşı korunma yöntemlerini ve neler yapılabileceğini hukukçular değerlendirdi.
Milliyet Gazetesi'nden Paşa Alyurt'un haberine göre, Avukat Yağmur Burçin Seyhan şunları söyledi:
Avukat Merve Uçanok ise şu önerilerde bulundu:
“Mağdur vatandaşlar suç duyurusunda bulunmalı, araç bedelini tahsil edebilmek ya da araçlarını geri alabilmek adına ticaret mahkemelerinde dava açmalı. Araçla ya da bu kişilerin banka hesapları ile ilgili hızlıca tedbir kararı alabilmek çok önemli. Dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek amacıyla satıcılar, araçlarını devrettikleri kişiler ödeme yapana kadar araçlarının üzerine rehin koyduracak şekilde sözleşme yapabilirler.”