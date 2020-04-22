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İkitelli OSB, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri artırdı

Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren ciddi önlemler alan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi bu yöndeki faaliyetlerini arttırarak gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.

22 Nisan 2020 Çarşamba 08:43
İkitelli OSB, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri artırdı

İkitelli OSB, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri artırdı


 

İlk olarak hizmet binasını ve Elektrik Dağıtım merkezini dezenfekte ettiren İkitelli OSB, dezenfekte işlemini her hafta gerçekleştirmeye devam ediyor. Tüm personeline virüs ve yayılımı konusunda eğitimler veren kurum, hızlı bilgi alma yöntemi olan sosyal medya hesaplarını da Sağlık Bakanlığı’ndan ve ilgili bakanlıklardan gelen veriler ışığında katılımcılarını bilgilendirmek amacıyla aktif olarak kullanıyor.

Alınan önlemlerin şu anda yüksek standartlarda olduğunu belirten İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut M. Aydın sürece dair detayları şöyle ifade ediyor: ‘Koronavirüsün yayılımı çok hızlı oluyor. Biz de bu kapsamda her detayı düşünmeye özen gösteriyoruz. Hizmet binamıza girişte, zorunlu olarak gelen tüm misafirlerimize maske veriyoruz, termal kamera ve ateş ölçerle ateş ölçümü yapıyoruz ve ellerini dezenfekte ettiriyoruz. Ayrıca çalışanlarımız ve misafirlerimiz için hizmet binamızın giriş bölümüne ve tüm katlarına dezenfektan yerleştirdik.

Ofis çalışanlarımızın tamamına bireysel olarak dezenfektan dağıttık. Sosyal mesafeyi korumak için insan akışının yoğun olduğu birim müdürlüklerimizin çalışma alanlarını düzenledik ve birebir teması engelledik.

Kurumumuzun çalışma saatlerini kısaltarak 09:30- 16:00 olarak belirledik. 65 yaş üstü çalışanlarımıza, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan çalışanlarımıza izin verirken, diğer çalışanlarımız için esnek ve uzaktan çalışma koşullarını sağladık. Binamızdaki çalışan sayısını Elektrik birimi hariç %50 düşürdük ve çalışma sistemini dönüşümlü hale getirdik. Kurumumuza ait ortak kullanım alanı olan yemekhanemizi kapattık. Sahaya çıkan ve ofis ortamında temas durumu olabilecek çalışanlarımıza sağlık güvenliği için siperlik, maske, eldiven ve dezenfektan veriyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda kurumumuza ulaşan maskeleri ücretsiz bir şekilde sanayicimize ulaştırdık. Katılımcılarımıza maske ve kolonya dağıttık. Özetlersek; çalışanlarımızın, bölgemizin ve ziyaretçilerimizin sağlığı için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

Süreci ekonomik anlamda da takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın açıkladığı destek paketleri hakkında sanayicilerimizi bilgilendiriyoruz. Paketlerin yaratacağı etkiyi görmek ve beklemek gerekiyor. Üretenleri ayakta tutmamız gerekiyor ki salgından sonraki süreci daha iyi yönetelim. Bu çerçevede katılımcılarımızdan gelen talepler ve üst kuruluşumuz olan OSBÜK’ten gelen tavsiyeler ve talimatlar doğrultusunda yönetimimiz gerekli kararları alıyor ve uyguluyor.’

Anahtar Kelimeler:
İkitelli OSBKoronavirüs
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