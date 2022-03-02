İklim Değişikliği ve çevre sorunlarına yol haritası
Sürdürülebilirlik iletişimi ve yönetimi alanında faaliyet gösteren EKOLOGOS’un kurucusu Barış Doğru, Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik odaklı, yeşil iş ve yaşam dergisi EKOIQ’nun yayın yönetmenliğini ve danışmanlık çalışmalarını yapıyor.
Barış Doğru, 10 yılı aşkın süredir iklim politikası, iklim ekonomisi ve iklim bilimi odaklı iklimhaber.org isimli internet portalının da yayın yönetmenliğinde de bulunuyor. Okuyanus Yayınevi’nden çıkan Likya Yolu rehber kitabının yanı sıra Umudu Yeşertenler - Ekoloji Söyleşileri kitabı EKOIQ Kitaplığınca basılan Barış Doğru’nun çocuk gelişimi ve siyaset tarihi üzerine dört çeviri çalışması da bulunuyor.