İklim Değişikliği ve çevre sorunlarına yol haritası



Sürdürülebilirlik iletişimi ve yönetimi alanında faaliyet gösteren EKOLOGOS’un kurucusu Barış Doğru, Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik odaklı, yeşil iş ve yaşam dergisi EKOIQ’nun yayın yönetmenliğini ve danışmanlık çalışmalarını yapıyor.

1995 yılında profesyonel iş yaşamına THY’nin yayın organı SKYLIFE’ta başlayan ve 50’nin üzerinde farklı alandan derginin yayıncılığını üstlenen Doğru, iklim kriziyle ilgili bir yolculuğa çıkarırken ekolojik yıkıma da dikkat çekiyor. “Gölge Etmesek Yeter!” diyen Barış Doğru, yeni yetişen neslin çevre konusunda ve hayatın her alanında nasıl bilinçlenebileceği ile ilgili Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları üzerine önemli araştırmalarda yapıyor.

Barış Doğru, 10 yılı aşkın süredir iklim politikası, iklim ekonomisi ve iklim bilimi odaklı iklimhaber.org isimli internet portalının da yayın yönetmenliğinde de bulunuyor. Okuyanus Yayınevi’nden çıkan Likya Yolu rehber kitabının yanı sıra Umudu Yeşertenler - Ekoloji Söyleşileri kitabı EKOIQ Kitaplığınca basılan Barış Doğru’nun çocuk gelişimi ve siyaset tarihi üzerine dört çeviri çalışması da bulunuyor.