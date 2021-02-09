İktisat Mezunları Ne İş Yapar? Maaşları Ne Kadar?

Son yıllarda üniversitelerin en popüler bölümlerinden biri olan iktisat, ekonomi alanında nitelikli kişiler yetiştirmek için kurulmuş bölümlerden biridir. İktisat mezunları ne iş yapar? Maaşları ne kadar sorusuna, bu bölümü okumak isteyen kişiler cevap aramaktadır.



İktisat bölümünden mezun olan kişiler, iktisatçı olarak anılsa da kendilerini ekonomi ağırlıklı geliştirmeleri halinde ekonomist unvanı ile de anılırlar.

İktisat bölümünden mezun olan kişiler özel ve kamu bankaları başta olmak üzere, ekonomi ve finans alanında çeşitli sektörlerde iş bulabilirler. Ancak üniversitelerin iktisat bölümleri son yıllarda fazla sayıda mezun verdiği için, bu bölümden mezun olan kişilerin iş bulma potansiyelleri de gittikçe azalmaktadır.

İktisat Mezunları Ne İş Yapar?

Fakültelerinin iktisat bölümünde okuyan kişiler istatistik, ekonomi ve benzeri alanlarda teorik bilgiler içeren dersler görürler. Uluslararası iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi ve iktisat tarihi gibi dallarda eğitim alan bölüm öğrencileri, mezun olduktan sonra birçok iş kolunda istihdam edilebilir.

Devlete ait iktisat birimlerinin tamamında iş bulma potansiyeli bulunan bölüm mezunları vergi daireleri, devlet bankaları ve Maliye Bakanlığı gibi çok geniş alanlarda iş imkânına sahiptirler. Geçmişte bölümden mezun olan kişiler çok rahat bir şekilde iş bulabilirken, günümüzde ise iş bulmada net bir sıkıntı yaşanmasa da olanaklar daha kısıtlı hala gelmeye başlamıştır.

İktisat bölümünden mezun olan kişiler kamu kurumlarının dışında özel sektörde başta bankalar olmak üzere, ekonomi ile alakalı şirketlerde iş bulabilirler. Bölümden mezun olduktan sonra ekstra eğitimler alıp çalışmalar yapmak, daha iyi bir kariyer elde etmek için kolaylık sağlar.

Bölümden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi alınarak, akademik anlamda kariyer oluşturmak mümkündür. Bu alanda akademik eğitimini tamamlayan kişilerin devletin önemli kurumlarında ve özel şirketlerde, danışman ve eğitici olarak hizmet vermeleri mümkün hale gelir. Özellikle ekonomik strateji danışmanlığı gibi alanlarda, akademik kariyere sahip olan kişilerin hizmet verdikleri bilinmektedir.

İktisat mezunlarının geliştirmeye devam etmek için, özel eğitim kurumlarında ekonomi bölümleri ile dolaylı yoldan alakalı olan çeşitli sertifika programlarına katılmaları iş bulma imkânı artırır. Bu alanda daha donanımlı olmak, daha yüksek maaş almanızı sağlayabilir.

İktisat mezunu kişiler, genellikle şu alanlarda istihdam edilirler:

• Bankaların müfettişlik kadroları

• Ekonomik analiz gerektiren pozisyonlarda

• Mali müşavirlik özel ve kamu bankalarında değerlendirme uzmanlığı

• TBMM çatısı altında çeşitli görevler

• Ekonomi ile ilgili bakanlıklarda danışmanlık ve memurluk

• Vergi müfettişliği

• Merkez bankası memurluğu

• Sayıştay denetçiliği



• Kaymakamlıkların çeşitli birimleri• İdari hâkimlik gibi

Birçok alanda iktisat mezunları istihdam edilir. Özellikle özel ve kamu bankalarında, bu bölümden mezun olan kişiler öncelikli olarak tercih edilmektedir.

Kimler İktisat Bölümünde Okumalıdır?

Şartları sağlayan herkes bu bölümde okuyabilirken, özellikle geometri, temel matematik ve grafik okuma gibi çeşitli alanlarda kendini başarılı hisseden kişilerin, iktisat bölümünde daha başarılı oldukları bilinmektedir.

İktisat tüm sosyal bilimlerin temelinde olan ayrı bir bilim olarak ele alındığında, özellikle ekonomi ile alakalı konulara meraklı olan kişilerin iktisat bölümünde okumaları tavsiye edilir.



İktisat Bölümünden Mezunları Ne Kadar Maaş Alır?



Bu bölümden mezun olan kişilerin maaşları, çalışmış oldukları özel veya kamu şirketine göre farklılık göstereceği gibi şirket bünyesindeki pozisyonu da maaşlar da belirleyici rol oynar.

Mesleğe yeni başlayan kişiler ortalama 3 bin TL maaş alırken, tecrübe kazanıp doğrudan bölüm ile alakalı sektörlerde iş bulan kişilerin maaşları ise, 5000 TL civarındadır. Kişinin kendini geliştirerek çalışmış olduğu kurumda yönetici olması halinde, alacağı maaş da doğal olarak daha yüksek olacaktır.

Pozisyonlara Göre İktisat Maaşları (2019)

Mali Müşavir: 4.930 tl.

Finansal Danışman : 3.950 tl.

Denetçi : 4.220 tl.

Denetim Yardımcısı : 2.860 tl.

Denetim Müdürü : 8.890 tl.

Denetim Uzmanı : 3.980 tl.

Muhasebe Elemanı : 2.570 tl.

Muhasebe Uzmanı : 3.700 tl.

