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İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam geldi

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi. Zamlar 22 Temmuz'da yürürlüğe girecek

08 Temmuz 2022 Cuma 09:07
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam geldi

İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam geldi



Türkiye bayram öncesi yeni bir zam haberiyle güne başladı. İlaç ve Tıbbi Ürünlerin fiyatlandırmasına dair kararda değişiklik yapılarak ilaç fiyatları 22 Temmuz'dan itibaren yüzde 25 oranında zamlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’a göre ilaçlara zam yapıldı.

Madde 2’ye eklenen geçici bir madde ile, beşeri tıbbi ürünlerine fiyatlandırılmasında kullanılan Türk lirası cinsinden bir Euro değerinin, 2022 Temmuz’da yüzde 25 artırıldığı belirtildi.

TÜM İLAÇLARA YÜZDE 25 ZAM

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, bu kararın, bugünden itibaren tüm ilaçların yüzde 25 zamlanması anlamına geldiğini anlattı.

Her 5 ilaçtan birinin bulunamaması nedeniyle tedavilerde ciddi ilaç yokluğu sorunu yaşanıyordu.  Özcan, bu zam kararının ilaç yokluğu sorununu bir nebze de olsa rahatlatacağını belirtti.

ECZACILARIN KÂR ORANLARI ARTIRILDI

ilgili karar ile eczacı karlarında da artışa gidildi. Özcan, bunun bu artışın ilaç fiyatlarından bağımsız, teknik bir alt hesaplama olduğu bilgisini verdi.

Buna göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL’ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25’ten yüzde 28’e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16’dan yüzde 18’e ve  200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12’den yüzde 13’e çıkarıldı.

İlaçlarda depocuların kâr oranları ise değişmedi.

Anahtar Kelimeler:
İlaç Fiyatları
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