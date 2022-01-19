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İlaca zam | 100'den fazla ilacın fiyatları yüzde 35 arttı

Enerji, akaryakıt, gıda ve iletişim hizmetlerine gelen ağır zamların ardından ilaç fiyatlarına da yeniden zam geldi

19 Ocak 2022 Çarşamba 19:27
İlaca zam | 100'den fazla ilacın fiyatları yüzde 35 arttı

İlaca zam | 100'den fazla ilaca yüzde 35 zam

Türkiye'de geniş halk kesimleri ağır enflasyon baskısı altında çok sayıda hizmet ve ürüne gelen zamlarla inliyor. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, 100'ün üzerinde ilaca yüzde 30-35 aralığında zam geldiğini açıkladı.

Zamlar art arda gelmeye devam ederken ilaç fiyatlarına da yüzde 30 ila yüzde 35 aralığında zam yapıldı. Sözcü'den Gamze Bal'a konuşan Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “18 Ocak itibarıyla bazı ilaçlara yüzde 30-35 civarında zam geldi” dedi.

Ercanlı, fiyatı artan ilaçların bazı antibiyotikler, insülin ilaçları ve kan sulandırıcılar olduğu bilgisini verdi.

Ocak ayı başında verdiği bilgide her 100 ilaçtan 22’sinin bulunmadığını açıklayan Ercanlı, “Hâlâ bazı ilaçlar bulunamıyor. Firmalar döviz kurunun artmasından dolayı ithalatlarını kısıyor. Çünkü ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılan euro/TL kurunun düşük olmasından dolayı Türkiye’de sattıkları fiyat düşük kalıyor. Zam yapılabildiği ölçüde de ilaçların piyasaya verilmesi de mümkün oluyor” diye konuştu.

ŞUBAT AYINI İŞARET ETTİ

Öte yandan, mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan euro/TL kurunun şubat ayında güncellenecek olması nedeniyle de ilaç fiyatları yeniden artacak.

Mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan euro/TL kuru 4.5786 olarak kabul ediliyor. Ancak reel euro/TL kuru şu an 15.4 seviyelerinde.

Ercanlı’nın aktardığına göre, ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılan kur, şubat ayının üçüncü haftasında güncellenecek ve bu durum tüm ilaçların zamlanmasına yol açacak.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Başkanı Nezih Barut, Kasım 2021’de yaptığı açıklamada, şubatta güncellenecek ilaç fiyatlarında en az yüzde 35-36 artışa ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.

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