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"İlaçta kariyer | Çok iyi gelecek" platformunun ilk etkinliği yarın 

Ekin Kimya ve BinYaprak’ın birlikte kurduğu "İlaçta kariyer: Çok iyi gelecek" platformunun ilk etkinliği ‘Değişen dönüşen yetkinlikler’ söyleşisi 22 Eylül’de online olarak gerçekleşecek.

21 Eylül 2020 Pazartesi 22:21
"İlaçta kariyer | Çok iyi gelecek" platformunun ilk etkinliği yarın 

"İlaçta kariyer | Çok iyi gelecek" platformunun ilk etkinliği yarın 


"İlaçta kariyer: Çok iyi gelecek." bilgi ve paylaşım platformu, sektörde 25. yılını kutlayan ve sene başında Azelis bünyesine katılarak global bir şirket olan Ekin Kimya ile dijital kız kardeşlik ağı BinYaprak’ın işbirliğinde kuruldu. Platform ilaç sektörüne ilgi duyan genç kadınlara kariyer yollarında rehberlik etmeyi ve ilaç endüstrisinde çalışan kadınlar arasında değer yaratan bir ağ oluşturmayı amaçlıyor. Platformun ilk etkinliği ‘İlaçta kariyer: Değişen dönüşen yetkinlikler’ söyleşisi sektörün ilham veren 3 kadın liderinin katılımıyla 22 Eylül’de gerçekleşecek.
 

Online söyleşinin moderatörlüğünü Takeda Yetenek Geliştirme Direktörü Aslı Dizdar yaparken, Amgen ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, Abbot Genel Müdürü Canan Bademlioğlu ve Ekin Kimya Yönetim Danışmanı Gamze Çıtıroğlu da konuşmacı olarak katılacak. 


Söyleşide konuşmacılar, ilaç sektöründe başarı için hangi yetkinlikler aranıyor, pandemiden sonra bu alanda neler değişti, kadın liderler ilaç sektöründe neden bu kadar başarılı, ilaçta kariyer neden "iyi gelecek" sorularını cevaplayacak. Etkinlik, Binyaprak üyelerinin yanı sıra, ilaçta kariyer yapmayı düşünen üniversite öğrencilerinin ve ilaç sektöründe çalışan tüm kadınların katılımına açık. İlaç sektöründe kariyer fırsatları yaratmak, cinsiyet eşitliğini geliştirmek, genç kadınları sektör ile tanıştırmak, temel eğitimler vermek ve onların bu alanda işgücüne katılımına yardımcı olmak için açılan platformda sektörün deneyimli yöneticilerinin ilham veren videoları ve yazılı röportajları yer alacak. Ayrıca gençlere sektörü tanıtan, başarı için ipuçları sunan dokümanlar, yenilikleri takip edebilecekleri kurum ve yayınların bağlantıları paylaşılacak. 

Bugüne kadar video ve röportajları ile platforma katkıda bulunan liderlerin isimleri ise şöyle: Ayla Kurtuluş, Buket Hekiman Bayraktar, Elif Çelik, Elif Elkin, Elif Pahsa, Gamze Çıtıroğlu, Gamze Yüceland, Hakan Şahin, Prof. Rana Sanyal ve Zeynep Atabay Taşkent. Yıl sonuna kadar hazırlanan bir takvim çerçevesinde her hafta farklı bir video, röportaj veya bilgi notunun sunulacağı platform sektördeki liderlerin ve şirketlerin desteğiyle büyüyüp zenginleşecek. 
 

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KariyerIlaç SektörüHaberiHaberleri
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