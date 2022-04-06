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İlber Ortaylı | Asgari ücret İstanbul’da yasaklanmalı

Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Asgari ücretin İstanbul’da yasak edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 11:15
İlber Ortaylı | Asgari ücret İstanbul’da yasaklanmalı

İlber Ortaylı: Asgari ücret İstanbul’da yasaklanmalı


Beykent Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen söyleşinin konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Ortaylı, kadın cinayetlerinden, ekonomik eşitsizliğe kadar birçok konuda değerlendirmelerini gençlerle paylaştı.

CİNAYETLER EDEPSİZCE ARTIYOR

İnsanların yaşadıkları köylerde kasabalarda yapamayacakları davranışları şehirlerde sergilediklerini belirten Ortaylı, “Erkekler, kadınların değişen hayatlarına tahammül edemiyor ve cinayetler edepsizce artıyor. Hatta öyle ki neredeyse öldürülen suçlu oluyor. Bu yaşananlar hızlı şehirleşmenin oluşturduğu bir durum” diye konuştu.

UYDURUK İMALATHANELERİN BU ŞEHİRDE YERİ YOK

“Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet dönemi başında köylüleri eğitmeye hususi yöntemlerle başladık” diyen Ortaylı, şunları söyledi:

“Bu nüfus nasıl işe yarar?” diye düşündük. Gelişmekte olan toplumlarda erkeklerin eğitilmesi gerektiği düşünülüyor. “Erkek kendini geliştirmeli” düşüncesiyle erkeğe önem veriliyor ama yüzde 65'i de asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin İstanbul'da yasak edilmesi lazım. Asgari ücret bu şehirde tatbik edilmemeli. Merdiven altı atölyelerin, uyduruk imalathanelerin, bodrum altı tekstilcilerin, garip kimyevi dericilerin bu şehirde yeri olmamalı. 

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