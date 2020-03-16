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İlham veren ritmik kıvrımlar

Zamansız mücevher akımının temsilcilerinden Melis Goral, yeni koleksiyonu La Linea ile modern tasarımlarına yenilerini ekleyerek, ritmik duygularını paylaşıyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 12:49
İlham veren ritmik kıvrımlar

İlham veren ritmik kıvrımlar

Trendin ötesinde trende bağlı kalmadan şıklığını ve zarafetini güncel tutmayı başaran Melis Goral, koleksiyonlarına yaptığı yeni dokunuşlarla şık ve tarz sahibi kadına yeni seçenekler sunuyor. Melodik ritimleri anımsatan dalgaların ahengini yansıtan La Linea Koleksiyonu’nda yerini alan küpeler, estetik kıvrımları, mükemmel işçiliği, yüksek kaliteli taşları ile göz kamaştırıyor.

Melis Goral’a Türkiye’de İstanbul Bebek showroom’u ve Beymen mağazalarında, yurt dışında ise moda dünyasının önde gelen satış portalı Moda Operandi ve Ounass.com’dan kolayca ulaşılabiliyor.

Melis Goral Hakkında

Erişilebilir lüks anlayışını özümseyen Melis Goral, Instituto Europeo Di Milano’da mücevher tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul’a dönerek adını taşıyan koleksiyonunu 2014 yılında, ailesinin yanında iken kuruyor. 3.kuşak temsilcisi olduğu mücevherat kültürünü, kendi modern ve günlük kullanıma uygun mücevher algısıyla birleştirerek ortaya çıkan ürünleriyle kısa zamanda ses getiren tasarımcı, sektörün en değerli ödüllerine layık görülüyor. Art-deco‘dan mimariye, geometriye, astrolojiye birçok alandan ilham alan Melis Goral, tüm tasarımlarında zincirinden taş kesimine özgünlüğe önem veriyor. Farklı malzemelerle değişik stiller yaratmayı seven Melis Goral, göz alıcı renkli taşlar ile yalın formlarda değerli taşları buluşturmayı, opak mine detaylarını özel pırlanta kesimleri ile bir araya getirmeyi ve daha birçok kontrastı bir arada kullanarak şaşırtmayı seviyor. Pembe altın ve beyaz altın şıklığı eşliğinde mücevher sektöründeki imzasını belirginleştiren Melis Goral, tüm tasarımlarını günün her anında kullanılabilir dozda iddia barındıracak şekilde tasarlamayı seviyor. Türkiye’de ve dünyada birçok önemli ismin tercihi Melis Goral, dünyadaki önemli online ve çok katlı mağaza markaları arasında yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Melis Goral
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