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İlhan Doğan | Almanya'da Türk olmanın bedelini ödedim

Dünya kozmetik ve güzellik devi LR Health ve Beauty yönetiminin en üst düzeyine kadar çıkan Türk iş insanı İlhan Doğan "Evime Türk bayrağı astığım gün, ırkçı saldırıların ve ağır para cezalarının hedefi oldum" dedi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 12:10
İlhan Doğan | Almanya'da Türk olmanın bedelini ödedim

Almanya'da Türk olmanın bedelini ödedim


iş insanı İlhan Doğan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Almanya merkezli dünya kosmetik devi LR Health ve Beauty'in CEO'luğunu yapan ve bir dönem 'Süper Türk', 'Müthiş Türk' olarak anılan İlhan Doğan, yaşadığı kasabada kendisine yönelik ırkçı saldırıyı ilk kez anlattı. Başakşehir antrenörü Pierre Webo'ya Paris'te düzenlenen ırkçı saldırının daha ağırını Almanya'da yaşadığını söyleyen İlhan Doğan "Evime Türk Bayrağı astıktan sonra Maliye 2.5 milyon euro para cezası keserken 6 hafta hapse girdim, Nazi'lerin de hedefi haline geldim. Üstelik LR Health ve Beauty'i ele geçiren 5'li çetenin de hakaretlerine maruz kaldım" dedi.

BENİ EN ÇOK O YARALADI

Kendisine yönelik ırkçı saldırılarda sık sık 'Pis Türkler' sözünü sarf eden Patrik Konıg'ın daha sonra sözünü 'Ben gitsin pis Türkiyesi'ne dedim' diyerek düzeltmeye çalışırken yeni bir skandala imza attığını söyleyen Doğan "Beni en çok yaralayan Dr. jens Abend, Thomas Heursen, Patrik König'in de içinde bulunduğu Nazi çetesine Türklerin de yardım etmesi oldu" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ilhan DoğanLR HealthLr Health Beaty
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