İlhan Doğan | Almanya'da Türk olmanın bedelini ödedim

Almanya'da Türk olmanın bedelini ödedim

BENİ EN ÇOK O YARALADI

önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Almanya merkezli dünya kosmetik devive'in CEO'luğunu yapan ve bir dönem '', '' olarak anılan, yaşadığı kasabada kendisine yönelik ırkçı saldırıyı ilk kez anlattı. Başakşehir antrenörü'ya Paris'te düzenlenen ırkçı saldırının daha ağırını Almanya'da yaşadığını söyleyen İlhan Doğan "'i" dedi.

Kendisine yönelik ırkçı saldırılarda sık sık 'Pis Türkler' sözünü sarf eden Patrik Konıg'ın daha sonra sözünü 'Ben gitsin pis Türkiyesi'ne dedim' diyerek düzeltmeye çalışırken yeni bir skandala imza attığını söyleyen Doğan "Beni en çok yaralayan Dr. jens Abend, Thomas Heursen, Patrik König'in de içinde bulunduğu Nazi çetesine Türklerin de yardım etmesi oldu" şeklinde konuştu.