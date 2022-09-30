İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına müjde | Tek seferdi 27 bin tl

İmamoğlu bu güzel haberi “ Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaşu yatırılacaktır. Hayırlı olsun.” sözleriyle duyurdu. İBB ve 30 iştirak şirketi çalışanlarının her birinin hesabına 27.000 TL promosyon ücreti yatacak. İETT ve İSKİ çalışanları için promosyon ödemeleri daha önce yapıldı. Geri kalan toplam 75 bin İBB emekçisinin promosyon ödemeleri Ekim ayı içinde hesaplarında olacak. Toplamda 86 İBB çalışanının tamamı promosyonlarına kavuşmuş olacak.

Değişen ekonomik koşullar ve maaşların mevcut koşullara paralel artışı ile Ağustos 2022 yılında Yapı ve Kredi bankası ile revize promosyon görüşmelerine başlandı. Bu kapsamda banka tarafından toplam 4 teklif iletildi. İBB yönetimi, çalışanlarının beklentilerini en üst seviyede karşılayacak şekilde ticari sözleşmenin revizyonu konusunda ısrarcı oldu. Neticede, İBB ve iştirakleri çalışanlarının Yapı ve Kredi Bankası tarafından yapılacak maaş ödemeleri, Aralık 2025’e kadar uzatıldı. Yeni maaş ödeme protokolüyle personel başına peşin 27.000 TL promosyon için Yapı ve Kredi Bankası ile anlaşma sağlandı. Bu kapsamda Yapı ve Kredi bankası toplam 2.025.000.000 TL ödeme gerçekleştirecek. Maaş ortalamaları hesaba katıldığında bu rakam bir özel bankanın ödeyeceği en yüksek promosyon ücretlerinden biri olacak.