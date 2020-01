İMSAD'dan evlerde enerji tüketimi uyarısı

‘Enerji Verimliliği Haftası’ dolayısıyla açıklama yapan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Türkiye’deki tüm binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi’nin yanı sıra kullanılan inşaat malzemesi mutlaka sorgulanmalı. İnsanlar buzdolabı ve çamaşır makinesinin harcadığı enerjiyi, otomobilinin yakıt tüketimini sorgularken, başını soktuğu evin enerji tüketimini aynı duyarlılıkla sorgulamıyor. Sorgulamaya en azından kentsel dönüşüm sürecinde yenilenen binalarla başlayabiliriz” dedi.



Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, 6-12 Ocak Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada; enerji tüketiminde olduğu kadar üretiminde de verimliliğin önemine dikkat çekti. Türkiye’de mevcut binalarda enerji verimliliğinin hızla yaygınlaşması gerektiğini belirten Ferdi Erdoğan, “Yüksek gibi görünen yatırım maliyetini kısa sürede karşılayan enerji verimliliği uygulamalarıyla, mevcut binalarımızda uzun yıllar enerji israfını önlemek elimizde. Yeni binaların yanı sıra mevcut binalarda sağlanacak enerji verimliliğiyle cari açığı düşürülebiliriz” diye konuştu.



Enerjinin verimli kullanılması çok önemli

Kentsel dönüşüm sürecinin konutlarda enerji verimliliğinin artırılması açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirten Ferdi Erdoğan, şunları söyledi: “İmalat sanayisinin ve hizmetler sektörünün en önemli girdilerinden birini enerji oluşturuyor. Ülkemiz enerjide büyük oranda dışa bağımlı. Toplam enerji tüketiminin sadece %25’i yerli kaynaklardan elde edilmektedir. %75’i doğalgaz petrol gibi ithalata dayalı. Sanayimiz %25, konutlarımız %35 olmak üzere toplam enerjinin %60’ını tüketmektedir. Keza sera gazı salınımlarını da düşündüğümüzde, ülkemizin her geçen gün artan enerji talebinin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması, enerjinin verimli kullanılması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istikrar için son derece önemlidir. Binalarda enerji verimliliği ile enerji ithalatında % 20 tasarruf sağlayabiliriz.



İnsanlar başını soktuğu evi sorgulamalı

Türkiye’deki tüm konutlar için 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu hale getirildi. Yeni binaların ise iskan alabilmesi için en az C sınıfı Enerji Kimlik Belgesi almaları gerekiyor. Ancak her zaman olduğu gibi bu konuda da kamuoyunu yanıltıcı uygulamalar başlamış durumda. Piyasada özellikle internet üzerinden 30-40 TL’lere Enerji Kimlik Belgesi verildiği ile ilgili ilanlar var. Her alanda olduğu gibi bu alanda da denetim şart. Vatandaşlarımızın bu tip kişi ve firmalara itibar etmemeleri, yaşadığı binada kullanılan inşaat malzemesini ve bunların uygulanmasını mutlaka sorgulamaları gerekiyor. İnsanlarımız buzdolabının, çamaşır makinesinin harcadığı enerjiyi, otomobilinin yakıt tüketimini sorgularken; başını soktuğu evin kendisine nasıl bir konfor, yaşam kalitesi, hava kalitesi, enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi sağladığını aynı duyarlılıkla sorgulamıyor. Sorgulamaya en azından kentsel dönüşüm sürecinde yenilenen binalarla başlayabiliriz. Bu binaların gerçekten ne kadar dönüştüğünün kullanıcılar tarafından takip edilmesi gerekir.

Bu binaların Enerji Kimlik Belgeleri var mı? Ayrıca alan dönüşümü yapıldıysa, öncesinde ve sonrasında sera gazı salınımı ne oldu? Ortam hava kalitesi nedir? Ses kirliliği var mı? Su tasarrufu nasıl? Yani konforun basit bileşenleri, tüm insanlarımız için temel ihtiyaçlardır. Dolayısıyla lüks ile konfor birbiriyle karıştırılmamalı. Başta depremle direkt bağlantılı su yalıtımı ve enerji verimliliği için şart olan ısı yalıtımı olmak üzere, yangın, ses ve tesisat yalıtımı ülkelerin ‘-mış gibi yaparak’ erteleyeceği bir konu değil, ülkelerin geleceklerine en büyük borcudur. Binaların, konutların, işyeri ve fabrikaların; bir beyaz eşya seçiminde gösterilen hassasiyetin daha fazlasını hak ettiği bir sorumluluktur. ”



Türkiye İMSAD Binalarda Enerji Verimliliği Komitesi eğitime ağırlık veriyor

Türkiye İMSAD olarak, enerji verimliliği alanında birtakım çalışmalar yürüttüklerini belirten Ferdi Erdoğan, şöyle konuştu: “Sektörel ihtiyaçlara çözüm arayan 17 adet çalışma komitemiz, hem özel sektör hem üniversiteler hem de kamu ile işbirliği yapıyor. Örneğin, Türkiye İMSAD Binalarda Enerji Verimliliği Komitesi 2016 yılından beri bir yandan yurtiçindeki ve yurtdışındaki gelişmeleri takip ederken, diğer yandan yıllık iş planına göre eğitim konusuna ağırlık verdi. Özellikle özel üniversitelerin mimarlık, inşaat mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinden mezun olan öğrencilerin inşaat malzemeleri konusundaki bilgilerini artırmak, sektördeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Okan Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi ile işbirliği yapılarak dersler veriliyor. Türkiye İMSAD olarak, bu çalışmaların sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde üniversite ve sanayi iş birliğine önemli bir iyi uygulama örneği olduğuna inanıyoruz.”