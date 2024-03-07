İnci GS Yuasa, 40. kuruluş yıl dönümünü bayı toplantılarıyla kutluyor

6 kıtada 80’i aşkın ülkeye ürün ve hizmetlerini ulaştıran, akü sektörünün öncü şirketi İnci GS Yuasa, başarılarla geride bıraktığı 2023 yılının ardından, 40. kuruluş yıl dönümü de olan 2024 yılının ilk buluşmasını yurtiçi ana bayileri ve satış ekiplerinin katılımıyla ‘Birlikte Güçleniyoruz’ temasıyla gerçekleştirdi. İnci GS Yuasa, Satış Gücü Toplantısı’nda 2023 yılı değerlendirmesinin yanı sıra 2024 yılı planlarını paylaştı.

İnci Holding ve Japon akü devi GS Yuasa’nın iştiraki İnci GS Yuasa, yurtiçi ana bayileri satış ekiplerinin katılımıyla 2024 yılının ilk buluşmasını 20 - 22 Şubat tarihleri arasında ‘Birlikte Güçleniyoruz’ temasıyla Antalya Belek’teki Xanadu Resort Hotel’de gerçekleştirdi.

İnci GS Yuasa İcra Direktörü Kadir Kaymakçı ve İnci GS Yuasa Yenileme Pazarı Yurtiçi Satış Departman Müdürü Volkan Çelik’in değerlendirme konuşmalarıyla başlayan 2024 Satış Gücü Toplantısı’nda 2023 yılı başarıları, satış ekipleri ve bayilere yönelik 2024 yılının hazırlıkları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. İnci GS Yuasa Pazarlama ve Kurumsal İletişim Departman Müdürü Gökçe Yılancıoğlu Tellici de 40 yıllık İnci Akü ile 60 yıllık EAS markalarının köklü geçmişi, gelişimi ve pazardaki konumlandırmasını güçlendirecek aksiyon planlarını sundu. Sunum ve değerlendirmelerde, İnci GS Yuasa’nın Japon ortağı GS Yuasa'nın akü alanındaki 100 yıllık köklü deneyimlerinden de faydalanarak, en ileri teknolojilere sahip ürünleri tasarladığı ve üretmeye devam ettiği vurgulandı. Ayrıca, sektörünün teknoloji lideri olarak, geliştirdiği ürün ve hizmetleri Türkiye’nin yanı sıra 6 kıtada 80’i aşkın ülkede kullanıcılara sunduğu aktarıldı. Ardından İnci GS Yuasa Müşteri Deneyimi Departman Müdürü Emre Özermiş de gelecek araç trendleri ve akü teknolojileri hakkında bilgi verirken, Ticari Pazarlama Birim Müdürü Deniz Bulut Uygun ise müşteri sadakatini arttırmak amacıyla hayata geçirilen ‘Birinci Kart’ uygulamasını anlattı. Ayrıca, alanında uzman eğitmen Can Emir tarafından sahadaki ekiplere satış hayatında karşılaşılan zorlukları aşmaya ve yeni bakış açıları kazandırmaya yönelik bir eğitim verildi. Toplantının ardından katılımcılarla ekip çalışmasını güçlendiren farklı aktiviteler gerçekleştirilerek keyifli vakit geçirildi.

“40 yıllık yolculuğumuz bugün, 6 kıtada 80’i aşkın ülkede büyüyerek devam ediyor”

Yaklaşık 120 paydaşın buluştuğu etkinlikte, en güvenilir enerji depolama şirketi olma vizyonuyla çalıştıklarını vurgulayan İnci GS Yuasa İcra Direktörü Kadir Kaymakçı, şunları söyledi:

“İnci GS Yuasa olarak, 2023 yılını hedeflediğimiz sonuçlara ulaşarak geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yılı ise bizler için ayrı bir önem ifade ediyor. Bu yıl, aynı zamanda İnci Akü markamızın 40.yıl dönümünü de kutluyoruz. Her biri bu büyük ailenin birer ferdi olan iş ortaklarımızla büyüme yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyor ve en ileri teknolojilere sahip ürünlerimizi dünya çapındaki kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. İnci GS Yuasa olarak, son 8 yılda yaptığımız 63 milyon euro tutarındaki yatırımın 3’te 2’si Ar-Ge ve teknoloji odağında oldu. Manisa’daki fabrikalarımızda büyüyen üretim hacmimizle bugün, yıllık 7 milyon adetlik otomotiv aküsü üretim kapasitesine sahip bulunuyoruz. Dünyanın önde gelen araç üreticilerine uzun yıllardır akü temin eden güvenilir iş ortağı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra yıllık 750 bin adetlik traksiyoner akü hücre üretim kapasitemizle de taşıma kaldırma ekipmanlarına enerji vermeye devam ediyoruz. 40 yıllık yolculuğumuz ne mutlu ki bugün, 6 kıtada 80’i aşkın ülkede büyüyerek devam ediyor.”

“Kurulduğumuzdan bu yana satış ekiplerimiz ve bayilerimizle birlikte güçleniyoruz”

İnci GS Yuasa büyürken, bayi ve iş ortaklarının da aynı ivmeyle yol aldığını, istihdam sağladığını ve yatırım yaptığını kaydeden Kaymakçı, “Bundan mutluluk duyuyor ve İnci GS Yuasa'nın geleceğine olan inancımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Biz kurulduğumuzdan bu yana satış ekiplerimiz ve bayilerimizle birlikte güçleniyor, büyüyoruz. Sektörümüzde başarılı olmanın yolu kullanıcılara emsalsiz bir deneyim yaşatmaktan geçiyor. En ileri teknolojilere sahip ekipmanlarla donatılan fabrikalarımız, markamızın imajını ve müşteri memnuniyetimizi çok daha ileri seviyelere taşıyor. Müşteri beklentilerini karşılamanın her geçen gün daha da zorlaştığı günümüzde; yenilikçi, teknolojik, kaliteli, güler yüzlü ve çözüm üreten bir anlayışla hizmet verme konusunda bayilerimizden yana çok şanslı olduğumuzu özellikle vurguluyor, kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli bayi ve iş ortaklarımızla birlikte 40. yılımızda yepyeni başarıları kucaklamak için sabırsızlanıyoruz.” diye konuştu.

40. kuruluş yılı olan 2024'e hızlı bir başlangıç yapan İnci GS Yuasa marka, ürün ve hizmetleriyle ilgili birçok yeniliği yıl boyunca paydaşları ve iş ortaklarıyla paylaşmayı hedefliyor.

İnci GS Yuasa Hakkında

Akü sektöründe üretim ve satış faaliyetleri yürüten İnci GS Yuasa, İnci Holding ve GS Yuasa iştirakidir. 2024 yılında 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan İnci GS Yuasa, Manisa’daki üç fabrikası ve 1.000 çalışanı ile Türkiye’nin en büyük akü üreticisi konumundadır. Tüm süreçlerinde mükemmelliği ilke edinen İnci GS Yuasa, tüketici odaklı yaklaşımı ve geliştirdiği yeni teknolojilerle 6 kıtada 80’in üzerinde ülkede ürün ve hizmetlerini tüketicilere ulaştırmaktadır. İnci GS Yuasa, yurt içinde 115 ana bayi, 125 enerji uzmanı, 275 yetkilendirilmiş servisi, 4 bin 250 perakende satış noktası ile faaliyet göstermektedir. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları 2023’ listesinde yer alan İnci Akü, 4 yıldır üst üste Türkiye’nin en değerli akü markası seçilmiştir. Türkiye’de sektörün ilk Ar-Ge merkezini kuran İnci GS Yuasa, yenilikçi bakış açısı ve teknolojik ürünleriyle sektöre ve paydaşlarına değer katar, sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile en güvenilen enerji depolama şirketi olma vizyonuyla çalışır.