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İndirim haberini duyan mağazaya koştu, izdihamda 2 yaralı var

İzmir'in Buca ilçesinde indirimi haberini alan yüzlerce kişi ucuz halı alabilmek için mağazaya adeta hucuk etti. Kapanacağı iddia edilen mağazada iki kişi izdiham yüzünden yaralandı

27 Kasım 2022 Pazar 11:56
İndirim haberini duyan mağazaya koştu, izdihamda 2 yaralı var


İndirim haberini duyan mağazaya koştu, izdihamda 2 yaralı var


Kapanacağı iddia edilen bir şirkiten halı satışında yüzde 70 indirim yapıldığını duyan vatandaşlar söz konusu mağazaya adeta hucum etti. İzmir'in Buca ilçesinde bir halı mağazasının büyük indirim yaptığını duyan yurttaşlar mağazaya akın etti. Yaşanan izdihamda yurttaşlar birbirini ezerken, fenalık geçiren 2 kadın hastaneye kaldırıldı.


Mağazanın indirimini duyan vatandaşlar ise iş yerine akın etti. Mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte ucuz halı ve battaniye almak isteyen vatandaşlar içeriye akın etti. Meydana gelen izdihamda adeta vatandaşlar birbirini ezdi. Yaşanan izdiham, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Görüntülerde izdihamda bazı vatandaşların yere düştükleri, içeri girebilenlerin ise ürünleri kapıştıkları görüldü. Mağaza görevlisinin "Herkesin bir tane hakkı var" diye bağırmasına aldırış etmeyen vatandaşlardan bazıları izdiham anında yere düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İndirim izdihamında fenalık geçiren iki kişinin ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:
IndirimHalı Indirimi
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