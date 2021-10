İnfo Akademi’de ücretsiz eğitim



Sermaye piyasalarının güçlü kurumlarından İnfo Yatırım, İnfo Akademi ile ücretsiz eğitimlerine devam ediyor. Her yaştan ve meslekten katılımcılara açık olan İnfo Akademi’de bugün Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, “Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler ve Beklentiler” başlıklı eğitim verecek.

Sermaye piyasalarının önde gelen kurumlarından İnfo Yatırım, İnfo Akademi ile her yaştan ve her meslekten kişilere verdiği eğitimlerine devam ediyor. Türkiye’nin en yenilikçi aracı kurumlarından İnfo Yatırım, İnfo Akademi ile gençleri ve para piyasalarına meraklı herkesi eğitmeyi ve bu alanda nitelikli işgücünün artmasına katkı sunmayı hedefliyor.

7 Ekim Perşembe akşamı saat 21.00’de gerçekleşecek eğitimde de Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, “Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler ve Beklentiler” konulu eğitimiyle ekranda olacak.

Ücretsiz eğitimden faydalanabilmek için infoakademi.com.tr/kayit adresinden kayıt yaptırılabiliyor. Kayıt sonrasında e-posta ile gönderilen eğitim linkinden, eğitime canlı olarak dahil olunuyor. Ayrıca İnfo Akademi, eğitime kayıt olan 10 kişiye Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu’nun Para ve Döviz Piyasaları kitabını hediye ediyor.

İnfo Akademi’nin bir sonraki eğitimi de 25 Ekim’de saat 21.00’de gerçekleşecek. Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu tarafından verilecek eğitimin konusu Ödemeler Dengesi ve Döviz Kurları olacak.

Kayıt ve katılım kolaylığı

İnfo Akademi, İnfo Yatırım’ın eğitimlerini güncel olarak verdiği, her yaşa ve para piyasalarıyla ilgilenen, bilgi almak isteyen herkese hitap ediyor. İnfo Akademi eğitimleri Zoom üzerinden gerçekleştiriliyor. İnfo Akademi sayfasındaki ‘KAYIT OL’ butonuna tıklayıp kişisel bilgileri girerek eğitimlere katılmak mümkün. Daha sonra kurum tarafından Zoom linki gönderiliyor. İnfo Akademi, her hafta güncel olarak, her yaşa yönelik ve herkesin katılabileceği, finansal okuryazarlığa katkı amacıyla hisse senetleri, sabit getirili kıymetler, kaldıraçlı ürünler(VIOP+FX+OPSİYON) ve riski önlemeye yönelik korunma amaçlı işlemler ile ilgili temel ve teknik eğitimler veriyor.

İnfo Akademi hakkında detaylı bilgi almak ve eğitimlere kaydolmak için https://infoakademi.com.tr/info-akademi.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yine İnfo Yatırım’a bağlı Borsa Okulu isimli bir eğitim kurumu daha mevcut. İnfo Akademi’nin eğitim içerikleri birbirinden farklı ve herkese açık. Borsa Okulu ise üniversitelerin İİBF bölümleri, Finans, Sermaye Piyasası ve Borsa, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun ya da 4’üncü sınıf öğrencisi olan kişilerin katılabildiği bir platform.

Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu kimdir?

1960 doğumlu olan Sadi Uzunoğlu, Uludağ Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü mezunudur.

İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 1985’de İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olmuş, aynı fakültede akademik kariyerine devam etmiş; 2001 sonuna kadar İktisat Doçenti olarak görev yapmıştır. Akademik kariyerine Trakya Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi’nde profesör ve İktisat Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında birçok makale ve çalışmaları bulunan Uzunoğlu’nun, şu anda piyasada bulunan kendi ve/veya ortak yazarlı kitapları:

“Para ve Döviz Piyasaları”, ”Çağ Atlamada Yeni Dönem”, “Temel Ekonomi”, “Finans Matematiği Çalışma Kitabı, HP Uygulamalı” “Güncel Ekonomik Sorunlar: Dünya Ekonomisi”, “Güncel Ekonomik Sorunlar : Global Kriz”, “Yeni Başlayanlar İçin Bankacılık”, “Yeni Başlayanlar İçin Ekonomi”, “Mikro Ekonomi”

İnfo Yatırım Hakkında

1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bireysel ve kurumsal yatırımcılara, sermaye piyasası araçlarının alım – satım aracılığının yanı sıra yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri de sunuyor. Türkiye’nin pazar payı yönünden en büyük 10 aracı kurumu arasında yer alan ve banka dışı en büyük aracı kurumlardan biri olan İnfo Yatırım, Borsa İstanbul’da INFO koduyla işlem görüyor ve 20 irtibat bürosuyla yurt çapında faaliyet gösteriyor.