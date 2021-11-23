İnfo Yatırım | Aralık Ayında da TCMB'den Faiz İndirimi Bekliyoruz





Yapılan indirimle birlikte daha önce Kavcıoğlu'nun vurguladığı çekirdek enflasyon ile politika faizi spreadi %1,82 açılmış oldu (Politika faizi: %15,00, çekirdek enflasyon: %16,82, manşet enflasyon: % 19,89).

TCMB karar metninde Ekim ayındaki toplantıda vurgulanan enflasyonda arizi unsurlar kaynaklı etki yaşandığı cümlesi, bu toplantıda ''Enflasyonda küresel unsurların etkisi beklenenden uzun sürebilir'' ibaresi olarak değiştirildi.

Dolar / TL Yükselmeye Devam Edecek mi?

Metinde çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizlerin değerlendirilerek politika faizinin 100 baz puan indirildiği belirtildi. Kararın ardından bankacılık sektöründe de alımlar hızlandı. Metne bakıldığında TCMB krediler konusunda ise geçtiğimiz ay yapılan açıklamada vurguladığı güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler üzerindeki yavaşlatıcı etkilerini devam ettirdiğine yönelik açıklamanın "Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır." olarak değiştirmesi ile bankacılık sektöründe yukarı yönlü seyir gözlemlendi. Son olarak karar metnine eklenen ''Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.'' ifadesi ile Aralık ayında 100 baz puan indirim ihtimalinin güçlü olduğunu ön görüyoruz.

Eylül ayındaki faiz indiriminden bu yana TL varlıklardaki değer kaybı sürüyor. Gerek Fed kararları, Fed'in gerek varlık alım programlarındaki seyri gerekse küresel piyasalardan gelen ekonomilerin tekrar hız kazandığına ilişkin olumlu veriler, her ne kadar gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine baskı oluştursa da TL varlıklardaki baskı iç dinamiklere bağlı daha hızlı yaşanıyor. Son olarak Eylül ayının başında 8,31'li seviyelerde olan Dolar / TL kuru faiz kararı sonrasında, Aralık ayında da faiz indirimi olabileceği algısı ile 11,30 seviyesini test etti.

Dolar / TL'deki seyir açısından iç dinamikleri yakından takip edip, ABD tarafında da kısa vadede Fed Başkanının kesinleşip Fed'in Powell ile devam etmesi durumunda Powell'ın güvercin tutumunun devam edeceği, yoksa başkan değişimi ile birlikte ya da Başkan'ın aynı kalmasıyla şahin tutuma mı yöneleceğini yakından takip edeceğiz.

Haftaya Neler Var?

Önümüzdeki hafta yurtiçi piyasalarda Turizm İstatisktikleri, Güven Endeksi ve ülkede sanayi kesiminin elde mevcut üretim kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını gösteren Kapasite Kullanım Oranı verileri

açıklanacak. Küresel piyasalarda Öncü PMI verileri açıklanacakken, ABD tarafında büyüme verisi ön planda olacak. Ayrıca Şükran günü sebebiyle Perşembe günü tam, Cuma günü ise yarım olmak üzere

ABD piyasaları 1,5 günlük araya girecek.

