Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İnfo Yatırım | Aralık Ayında da TCMB'den Faiz İndirimi Bekliyoruz

Eylül ayında 100 baz puan, Ekim ayında 200 baz puan politika faizinde indirime giden TCMB, 18 Kasım'da yaptığı PPK'da 100 baz puan daha faiz indirimi yaptığını açıkladı.

23 Kasım 2021 Salı 08:57
İnfo Yatırım | Aralık Ayında da TCMB'den Faiz İndirimi Bekliyoruz

İnfo Yatırım | Aralık Ayında da TCMB'den Faiz İndirimi Bekliyoruz


 

Yapılan indirimle birlikte daha önce Kavcıoğlu'nun vurguladığı çekirdek enflasyon ile politika faizi spreadi %1,82 açılmış oldu (Politika faizi: %15,00, çekirdek enflasyon: %16,82, manşet  enflasyon:  %  19,89).  

TCMB  karar  metninde  Ekim  ayındaki toplantıda vurgulanan enflasyonda arizi unsurlar kaynaklı etki yaşandığı cümlesi, bu  toplantıda ''Enflasyonda küresel  unsurların etkisi beklenenden uzun sürebilir'' ibaresi olarak değiştirildi.  

Metinde çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizlerin değerlendirilerek politika faizinin 100 baz puan indirildiği belirtildi. Kararın ardından bankacılık sektöründe de alımlar hızlandı. Metne bakıldığında TCMB krediler konusunda ise geçtiğimiz ay yapılan açıklamada vurguladığı güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler üzerindeki yavaşlatıcı etkilerini devam ettirdiğine yönelik açıklamanın "Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır." olarak değiştirmesi  ile bankacılık sektöründe yukarı yönlü seyir gözlemlendi. Son olarak karar metnine eklenen ''Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.'' ifadesi ile Aralık ayında 100 baz puan indirim ihtimalinin güçlü olduğunu ön görüyoruz.

Dolar / TL Yükselmeye Devam Edecek mi?

Eylül ayındaki faiz indiriminden bu yana TL varlıklardaki değer kaybı sürüyor. Gerek Fed kararları, Fed'in gerek varlık alım programlarındaki seyri gerekse küresel piyasalardan gelen ekonomilerin tekrar hız kazandığına ilişkin olumlu veriler, her ne kadar gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine baskı oluştursa da TL varlıklardaki baskı iç dinamiklere bağlı daha hızlı yaşanıyor. Son olarak Eylül ayının başında 8,31'li seviyelerde olan Dolar / TL kuru faiz kararı sonrasında, Aralık ayında da faiz indirimi olabileceği algısı ile 11,30 seviyesini test etti.

Dolar / TL'deki seyir açısından iç dinamikleri yakından takip edip, ABD     tarafında da kısa vadede Fed Başkanının kesinleşip Fed'in Powell ile devam etmesi durumunda Powell'ın güvercin tutumunun devam edeceği, yoksa başkan değişimi ile birlikte ya da Başkan'ın aynı kalmasıyla şahin tutuma mı yöneleceğini yakından takip edeceğiz.

Haftaya Neler Var?

Önümüzdeki hafta yurtiçi piyasalarda Turizm İstatisktikleri, Güven Endeksi ve ülkede sanayi kesiminin elde mevcut üretim kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını gösteren Kapasite Kullanım Oranı verileri
açıklanacak. Küresel piyasalarda Öncü PMI verileri açıklanacakken, ABD tarafında büyüme verisi ön planda olacak. Ayrıca Şükran günü sebebiyle Perşembe günü tam, Cuma günü ise yarım olmak üzere
ABD piyasaları 1,5 günlük araya girecek.
 

Son Güncelleme: 23.11.2021 09:00
Anahtar Kelimeler:
BültenInfo Yatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Yılın en başarılı e-ticaret oyun platformu’ belli oldu
‘Yılın en başarılı e-ticaret oyun platformu’ belli oldu
Blokzincir sistemi ile gelecek finans devriminin henüz başındayız
Blokzincir sistemi ile gelecek finans devriminin henüz başındayız
Türkiye Enerji Zirvesi | Elektrik piyasası masaya yatırıldı
Türkiye Enerji Zirvesi | Elektrik piyasası masaya yatırıldı
TÜSİAD, Türkiye Enerji Zirvesi'ne özel oturum düzenledi
TÜSİAD, Türkiye Enerji Zirvesi'ne özel oturum düzenledi
Ekmeğe zam | En az 4 lira olması isteniyor
Ekmeğe zam | En az 4 lira olması isteniyor
Şirketinizin Instagram Hesabını Nasıl Yönetmelisiniz?
Şirketinizin Instagram Hesabını Nasıl Yönetmelisiniz?
Artan vaka sayıları, yeniden kapanma riski
Artan vaka sayıları, yeniden kapanma riski
İnfo Yatırım’dan dikkat çeken büyüme
İnfo Yatırım’dan dikkat çeken büyüme
Mavi Marmara gemisi yeniden satışa çıkarıldı
Mavi Marmara gemisi yeniden satışa çıkarıldı
Kapıkule'de ucuz Türkiye kuyruğu | Leva'sını kapan geldi
Kapıkule'de ucuz Türkiye kuyruğu | Leva'sını kapan geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim