İnfo Yatırım Borsa Okulu’nun ilk mezunları işbaşı yaptı

Sermaye piyasalarının önde gelen kurumlarından İnfo Yatırım’ın, sermaye piyasalarına nitelikli, bilgili ve bilinçli çalışanlar kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği "iş garantili" Borsa Okulu ilk mezunlarını verdi. Yeni mezunlar İnfo Yatırım’da görevlerine başladı.



Türkiye’nin en yenilikçi aracı kurumlarından İnfo Yatırım, Borsa Okulu projesini sektöre yetişmiş iş gücü kazandırmak ve “bilgiyi paylaşarak çoğaltmak” amacıyla yaklaşık bir yıl önce başlatmıştı. Üniversite son sınıf öğrencileri arasından seçilen 15 genç, geleceğin yatırım uzmanı olabilmeleri için zorlu, dolu dolu bir eğitim ve pratik çalışmalardan oluşan 6 aylık programla iş hayatına kazandırıldı.

Borsa Okulu'nun ilk mezunlarına başarı sertifikaları ve plaketleri, geçtiğimiz gün düzenlenen bir törenle verildi. Mezuniyet törenine, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Yönetim Kurulu üyesi Murat Tanrıöver, Genel Müdür Tamer Akbal, Genel Müdür Yardımcıları, şirketin üst düzey yöneticileri ve Borsa Okulu'nun eğitmen kadrosundan Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ile sektör profesyonelleri katıldı.

"En değerli yatırım gençlere yapılan yatırım"

Törende bir konuşma yapan İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, "Kurumsal İletişim Direktörümüz Mine Uzun hanımefendinin fikri olan projeyi ilk duyduğumda hiç tereddüt etmedim. Çünkü gençlere yatırım yapmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sektörümüze ve ekibimize başarılı, eğitimde aldığı bilgiyi iş pratiğine dökebilen, bu işe gönül verebilecek yetişmiş gençler kazandırdığımız için mutluluk ve büyük memnuniyet duyuyorum. Bizlere vizyon kattıklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye sermaye piyasalarında bir ilk"

Projenin kendisi için çok önemli olduğunu ve gösterilen büyük destekten dolayı mutluluğunu dile getiren İnfo Yatırım Kurumsal İletişim Direktörü Mine Uzun "Projenin temelinde üniversiteden mezun olduğumda iş bulamamanın bende yarattığı travma var aslında. Bugüne kadar pek çok yerde çalıştım ancak o travmayı hala atlatamadım. Çünkü nereye başvursam tecrübe sorulmuştu. Genç arkadaşlarımızın, bizlerin yaşadıkları zorlukları yaşamasını istemedim. Okulda aldığımız eğitimin, pratik iş hayatında yeterli olmadığını görüyoruz. Projeye katkı sağlayan hocalarımız çok kıymetli isimler. Hepsinin bir araya gelmesi arkadaşlarımız için çok büyük bir şans oldu. En iyi isimlerden en iyi eğitimi almış oldular. Hem sektöre hem ailemize hoşgeldiniz arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasalarında yer alan bir aracı kurumda, "iş garantili" böyle bir sosyal sorumluluk projesinin başarıyla hayata geçmesinin bir ilk olduğunu vurgulayan Mine Uzun, "Sermaye piyasalarında kadın iş gücünün artırılması bakımından da bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu projede genç kızlarımızın katılımını çok destekledik" şeklinde konuştu

Her gün 'Biz nasıl daha iyi olabiliriz' anlayışıyla çalışıyoruz

ise gençlere yönelik bu projeyi gelecek dönemlerde de devam ettirmek istediklerini vurgulayarak şunları söyledi; "Genç arkadaşlarımızla birlikte her gün "biz nasıl daha iyi olabiliriz, birlikteliğimizi daha ilerilere nasıl götürebiliriz" anlayışıyla yoğun şekilde çalışmaya başladık. Gençlerin dinamizmi ile hep birlikte büyüyeceğiz. Projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederim."

Sektörün bilinçli, nitelikli, işin pratiğini öğrenmiş, piyasayı bilen, mesleki deneyime sahip insanlara ihtiyacı olduğunu söyleyen İnfo Yatırım Genel Müdürü Tamer Akbal, "Bu projeyle yeni mezun arkadaşlarımız önemli bir fırsat yakaladılar ve programı başarıyla tamamlayarak ekibimizde katıldılar. Bugün her biri çeşitli birimlerde, iş arkadaşlarımız olarak işbaşı yaptı. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Programı tamamlayan gençler ise "Bizim gibi yeni mezunlar için iş bulmak oldukça güç. Böyle bir dönemde İnfo Yatırım'ın sunduğu fırsat büyük bir şans oldu. Bu sayede geleceğe umutla bakabiliyoruz. Çok mutluyuz, çok da heyecanlıyız.” ifadelerini kullandı. Eğitim sürecinin çok zorlu ve bir o kadar keyifli geçtiğini belirten gençler, çok değerli bilgiler edindiklerini ve artık iş hayatında başarılı olmak için çabalayacaklarını söyledi.

Borsa Okulu nedir?

İnfo Yatırım tarafından Kasım 2020'de sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Borsa Okulu projesi, üniversite son sınıf öğrencileri arasından çeşitli kriterlere göre belirlenen 15 öğrenciye yönelik kapsamlı bir eğitim programıdır. Borsa Okulu'ndaki 6 aylık eğitimi başarı ile tamamlayan yeni mezunlara, İnfo Yatırım kendi bünyesinde çeşitli birimlerde kariyer fırsatı tanımaktadır. Borsa Okulu'nun ilk dönemine yaklaşık bin başvuru yapılmış, uzman ve deneyimli bir ekip tarafından yapılan değerlendirmeler ve mülakatlar sonrasında, iş garantili eğitime katılacak 15 aday belirlenmiştir.

Akademisyenler, sektör profesyonelleri ve uzmanlardan oluşan eğitmen kadrosu, öğrencilere, dünya ekonomisinden Merkez Bankası bilanço analizine, kripto paralardan emtia piyasasına, portföy yönetiminden türev piyasalara kadar pek çok alanda kapsamlı bir eğitim sunmuştur.

İnfo Yatırım, Borsa Okulu projesini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedeflemektedir.