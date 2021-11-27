İnfo Yatırım'dan Dolar, Ons Altın ve Gram Altın analizi



Dolar / TL & Ons Altın & Gram Altın

Dolar / TL

Yurtdışındaki haberlerden bağımsız olarak geçtiğimiz hafta yapılan 100 baz puanlık faiz indirimi öncesinde 10,53 seviyesinden işlem gören Dolar / TL, karar sonrasında Aralık ayında da faiz indirimi olabileceği beklentisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz söylemlerini takiben 1 hafta içinde 13,49’u test ederek rekor seviyeye yükseldi. Kurdaki sert yükseliş sonrasında Erdoğan, Kavcıoğlu ile bir araya geldi ve TCMB tarafından kurlara ilişkin açıklamalar yapıldı. TCMB’den ‘’Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur’ açıklaması yapıldı. Açıklama ardından geri çekilmeye başlayan Dolar / TL, dün imzalanan Türkiye ile BAE arasındaki Abu Dhabi Borsası ile Borsa İstanbul arasında iş birliği mutabakatı, ADQ ile TVF’nin Türkiye'deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik bir mutabakat imzalaması ve 10 diğer anlaşma ile birlikte, BAE’nin Türkiye’ye milyarlarca dolar r yatırım yapacağı haberleri ile kurlar sert geri çekildi. Dolar / TL’de kısa vadede 12,22

– 12,44 direnç, 11,95 – 11,66 destek olarak ön plana çıkıyor.

Ons Altın

ABD tarafında geçtiğimiz aylarda son 31 yılın en yüksek enflasyon verisi açıklandı. Gıda, emtia ve 2. El otomobil fiyatlarındaki artış ile tedarik zinciri kısıtlaması ülkede yüksek enflasyona neden oldu. Gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunu olan yüksek enflasyon, coronavirüs pandemisi ile birlikte gelişmiş ülkelerin de en büyük sorunu haline geldi. Gelişmiş ülkelerin yılbaşından bu yana belirttiği enflasyonun geçici olduğu görüşü, arzın talebi karşılayamaması ile kalıcı bir durum olabileceğini bizlere gösteriyor. Son olarak Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde tarafından da ‘geçici enflasyon’ vurgusu artık yapılmıyor. Her ne kadar ABD’de ekonomik dataların iyi geldiği gözlemlense de (perakende satışlar, PMI verileri, İşsizlik Başvuruları) enflasyon endişeleri ile ayın başında güvenli limanlara olan geçişin hızlanıp ons altının 1.877 dolar seviyelerine kadar çıktığını gördük. Son Fed faiz kararı ardından Kasım ayında başlanacak varlık alım azaltımı programlarının Kasım ayında 15 milyar dolar olarak başlayacağı ve 2022 yılı ortasında bu geri alımın biteceği açıklamaları ile dolar, küresel piyasalarda değer kazanırken, ons altında geri çekilmeler başladı. Sonrasında ABD Başkanı Biden’ın Fed Başkan adayı olarak Powell’ı göstermesi, diğer başkan adayı olarak düşünülen Brainard’ı da Fed Başkan yardımcısı adayı olarak göstermesi sonrasında, Fed’in sıkı para politikası duruşunun devam edeceği, varlık alım programları azaltılma hızının artacağı (15 milyar dolardan 30 milyar dolara) ve 2022 yılı ortalarında beklenen Fed faiz artışının 2022 yılı ilk çeyreğinde olacağı algısı ile güvenli limanlara geri çekilme hızlandı. Son olarak dün gelen ABD haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları verilerinin 1969’dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ile ABD’de ekonomilerin hızlı toparlandığı düşüncesi sonrası ons altın 1.778 seviyesine kadar geriledi. Teknik olarak bakıldığında ons altının 50g, 100g ve 200g günlük HO’su aynı seviyelere geldi. Bu seviyeler kritik seviyeler olarak ön plana çıkıyor. Aşağı yönlü kırılmalarda destek olarak 1.775 – 1.737 seviyesi, direnç seviyeleri olarak da 1.825 – 1.857 seviyeleri ön planda çıkıyor. Ons altının fiyatı Fibonacci %50 ve %38,2 düzeltme seviyelerinin geçtiği 1.770 dolar ile 1.850 dolar seviyeleri arasında yön arayışını sürdürüyor.

Gram Altın

2021 yılına 450 TL seviyesinden başlayan gram altın Dolar / TL kurunun 13,49 seviyesini test ettiği gün yaklaşık 780 TL seviyesi ile rekor kırdı. Küresel piyasalarda doların değer kazanmasına ek olarak yurtiçi dinamiklere bağlı olarak yükselişte olan kur sonrasında, güvenli limanlara geçişler hızlandı. Gram altında Dolar / TL’nin seyri ve yurtiçi & yurtdışı gelişmeler yakından takip edilecek. 700 – 730 – 755 seviyeleri direnç, 680 – 655 seviyeleri gram altında destek olarak ön plana çıkıyor.

