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İnfo Yatırım'dan Dolar - TL Teknik Analizi 26 Ekim 2021

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili yayınladığı analiz haberin devamında

26 Ekim 2021 Salı 16:48
İnfo Yatırım'dan Dolar - TL Teknik Analizi 26 Ekim 2021

İnfo Yatırım'dan Dolar - TL Teknik Analizi 26 Ekim 2021

Döviz kurundaki dalgalanma süreci devam ederken, İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 26 Ekim Tarihli Teknik analizinde şu görüşlere yer verildi;

•    Dolar / TL’de dün başlayan gevşeme bugün de sürüyor. 
•    Haftaya 10 büyükelçinin Türkiye’ye karşı ortak bildiri yayımlaması ile 9,85’i test eden Dolar / TL paritesi, bugün 9,42’ye kadar geri çekildi. 
•    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edeceğini duyurması sonrasında, b enzer açıklamaların Kanada ve Hollanda cephesinden de gelmesi ile, Büyükelçi gerginliğinde tansiyonu düşüren açıklamalar, kur tarafındaki geri çekilmeyi hızlandırdı. 


•    ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de %1,62’lere gerilemesi sonrasında Dolar / TL paritesindeki geri çekilme devam ediyor. 

•    Dolar / TL’de 9,35 – 9,15 destek, 9,50 – 9,65 seviyesi direnç olarak takip edilecek. 
 


Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir


 

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