İnfo Yatırım'dan Dolar - TL Teknik Analizi 26 Ekim 2021

Döviz kurundaki dalgalanma süreci devam ederken, İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 26 Ekim Tarihli Teknik analizinde şu görüşlere yer verildi;

• Dolar / TL’de dün başlayan gevşeme bugün de sürüyor.

• Haftaya 10 büyükelçinin Türkiye’ye karşı ortak bildiri yayımlaması ile 9,85’i test eden Dolar / TL paritesi, bugün 9,42’ye kadar geri çekildi.

• ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edeceğini duyurması sonrasında, b enzer açıklamaların Kanada ve Hollanda cephesinden de gelmesi ile, Büyükelçi gerginliğinde tansiyonu düşüren açıklamalar, kur tarafındaki geri çekilmeyi hızlandırdı.



• ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de %1,62’lere gerilemesi sonrasında Dolar / TL paritesindeki geri çekilme devam ediyor.



• Dolar / TL’de 9,35 – 9,15 destek, 9,50 – 9,65 seviyesi direnç olarak takip edilecek.



