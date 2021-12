İNFO Yatırım'dan Dolar - TL Teknik Analizi



Dolar / TL Salı Akşamı 13,88 ile Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gördü, TCMB Müdahale Etti

• Fed Başkanı Powell'ın geçici enflasyon söylemini geride bırakıp, 'yüksek enflasyonla mücadele' kavramına dönmesi ile varlık alım programlarını azaltıma hızını artırma sinyali, doları küresel piyasalarda değer kazandırdı. Powell, varlık alım prgramları hızını Aralık Toplantısında konuşacaklarını, omicron varyantının da göz önüne alınacağı yinelendi.

• Euro Bölgesi enflasyon verisi son 25 yılınen yüksek verisi olarak açıklandı. TÜFE Kasım’da artan enerji maliyetlerinin ve tedarik zinciri sıkıntılarının etkisiyle rekor yüksek seviyeye çıktı. Euro / Dolar paritesi 1,1230'lara kadar geriledi.• Küresel piyasaların yanı sıra yurtiçi dinamiklere bağlı olarak Dolar / TL'nin yukarı yönlü seyri sürüyor. Yılbaşından bu yana Türk Lirası, dolar karşısında %80'e yakın değer kaybetti. Eylül ayından bu yana başlayan faiz indirimi, büyükelçi krizi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'düşük faiz' vurgusu ile Dolar / TL 13,88'i test etti. TCMB 2014 yılından bu yana ilk kez döviz müdahalesi gerçekleştirdi. Spot ve vadeli işlem piyasasında satım tarafında işlemler gerçekleştiren TCMB sonrasında, Dolar / TL kuru 12,40'lara kadar gerilese de dün akşam Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasıyla kur güne 13,35 seviyesinden başlıyor.• Dolar / TL'de 13,00 seviyesidestek, 13,50 - 13,75 direnç olarak ön plana çıkıyor.



• Piyasalar TCMB'nin bugün yurtiçi ve yurtdışı analistlerle bir araya geleceği toplantıya gözünü çevirirlken, Cumhurbaşlanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Yüksek İstişare Toplantısı dikkatle takip edilecek.



Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.

Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.