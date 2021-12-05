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İNFO Yatırım'dan Dolar - TL Teknik Analizi

Euro Bölgesi enflasyon verisi son 25 yılınen yüksek verisi olarak açıklandı. FED yüksek enflasyonla mücadeleye başladı, dolar küresel piyasalarda değer kazanıyor.

05 Aralık 2021 Pazar 11:01
İNFO Yatırım'dan Dolar - TL Teknik Analizi

İNFO Yatırım'dan Dolar - TL Teknik Analizi


Dolar / TL Salı Akşamı 13,88 ile Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gördü, TCMB Müdahale Etti

•    Fed Başkanı Powell'ın geçici enflasyon söylemini geride bırakıp, 'yüksek enflasyonla mücadele' kavramına dönmesi ile varlık alım programlarını azaltıma hızını artırma sinyali, doları küresel piyasalarda değer kazandırdı. Powell, varlık alım prgramları hızını Aralık Toplantısında konuşacaklarını, omicron varyantının da göz önüne alınacağı yinelendi.


•    Euro Bölgesi enflasyon verisi son 25 yılınen yüksek verisi olarak açıklandı. TÜFE Kasım’da artan enerji maliyetlerinin ve tedarik zinciri sıkıntılarının etkisiyle rekor yüksek seviyeye çıktı. Euro / Dolar paritesi 1,1230'lara kadar geriledi.
•    Küresel piyasaların yanı sıra yurtiçi dinamiklere bağlı olarak Dolar / TL'nin yukarı yönlü seyri sürüyor. Yılbaşından bu yana Türk Lirası, dolar karşısında %80'e yakın değer kaybetti. Eylül ayından bu yana başlayan faiz indirimi, büyükelçi krizi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'düşük faiz' vurgusu ile Dolar / TL 13,88'i test etti. TCMB 2014 yılından bu yana ilk kez döviz müdahalesi gerçekleştirdi. Spot ve vadeli işlem piyasasında satım tarafında işlemler gerçekleştiren TCMB sonrasında, Dolar / TL kuru 12,40'lara kadar gerilese de dün akşam Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasıyla kur güne 13,35 seviyesinden başlıyor.
•    Dolar / TL'de 13,00 seviyesidestek, 13,50 - 13,75 direnç olarak ön plana çıkıyor.


•    Piyasalar TCMB'nin bugün yurtiçi ve yurtdışı analistlerle bir araya geleceği toplantıya gözünü çevirirlken,  Cumhurbaşlanlığı Külliyesi'nde  gerçekleşecek  Yüksek  İstişare  Toplantısı  dikkatle takip edilecek.
 

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