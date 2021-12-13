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İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi

Gün boyu serbest piyasa ile Merkez Bankası'nın dolar - TL mücadelesi bundan sonra nereye evrilecek?

13 Aralık 2021 Pazartesi 21:50
İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi

İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi

 

 

•          Geçtiğimiz hafta küresel piyasalardaki en önemli veri akışı ABD enflasyon verisiydi. Navlun fiyatlarındaki hareketlilik, tedarik zinciri sıkıntısı, enerji & doğal gaz fiyatlarındaki artış ve coronavirüs pandemisi etkileriyle ABD'de enflasyon %6,8 olarak açıklanarak son 39 yılın en yüksek enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Beklentiler ABD'de enflasyonun %7 gelmesi yönündeydi.

•          Piyasalar bu hafta Türkiye, ABD, İngiltere ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 20 Merkez Bankasının kararına odaklanacak. Dolar / TL'nin seyri açısından ABD ve Türkiye enflasyon verileri yakından takip edilecek. Fed Başkanı Powell'ın yaklaşık 1 yıldır geçici enflasyon mottosunu bir kenara bırakıp yüksek enflasyonla mücadele mesajları vermesi sonrasında Çarşamba günü Powell'ın tapering süreci hakkındaki mesajları yakından takip edilecek. Piyasalar Fed'in varlık alım azaltım programını 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkartacağı ve faiz artırımının 2022 yılı başlarında olacağını fiyatlıyor.

•          Yurtiçi tarafta ise merakla beklenen faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü saat 14:00'da açıklanacak. Eylül ayından bu yana yapılan toplamdaki 400 baz puan faiz indirimleri ile beraber TL, dolar karşrısında yaklaşık %70'e yakın değer kaybetti. Yılbaşından bu yana ise kayıp %90'a yaklaştı. Piyasalar TCMB'den 100 baz puan indirim bekliyor. Fakat kur tarafındaki sert yükseliş ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun yabancı analistlerle yaptığı toplantıda 'faiz indirimi olmayabileceği' mesajı haberleri ile faizin %15'te sabit kalması sürpriz olmayacaktır. Kur tarafındaki yükseliş ile birlikte TCMB sağlıksız piyasa koşulları nedeniyle son 2 haftada 3 defa satım yönünde piyasa müdahale etse de kur tarafı 14,00 seviyesinin üstünde seyrediyor.

•          Dolar / TL'de 14,22 direnç olarak takip edilecekken, 13,85 destek olarak ön plana çıkıyor.

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Info YatırımDolarDolar Tl
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