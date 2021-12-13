İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi
• Geçtiğimiz hafta küresel piyasalardaki en önemli veri akışı ABD enflasyon verisiydi. Navlun fiyatlarındaki hareketlilik, tedarik zinciri sıkıntısı, enerji & doğal gaz fiyatlarındaki artış ve coronavirüs pandemisi etkileriyle ABD'de enflasyon %6,8 olarak açıklanarak son 39 yılın en yüksek enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Beklentiler ABD'de enflasyonun %7 gelmesi yönündeydi.
• Yurtiçi tarafta ise merakla beklenen faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü saat 14:00'da açıklanacak. Eylül ayından bu yana yapılan toplamdaki 400 baz puan faiz indirimleri ile beraber TL, dolar karşrısında yaklaşık %70'e yakın değer kaybetti. Yılbaşından bu yana ise kayıp %90'a yaklaştı. Piyasalar TCMB'den 100 baz puan indirim bekliyor. Fakat kur tarafındaki sert yükseliş ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun yabancı analistlerle yaptığı toplantıda 'faiz indirimi olmayabileceği' mesajı haberleri ile faizin %15'te sabit kalması sürpriz olmayacaktır. Kur tarafındaki yükseliş ile birlikte TCMB sağlıksız piyasa koşulları nedeniyle son 2 haftada 3 defa satım yönünde piyasa müdahale etse de kur tarafı 14,00 seviyesinin üstünde seyrediyor.
• Dolar / TL'de 14,22 direnç olarak takip edilecekken, 13,85 destek olarak ön plana çıkıyor.