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İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan dolar/TL teknik analizinde CDS'lerdeki geri çekilme sonrası dolar kurundaki son duruma dikkat çekildi.

09 Aralık 2021 Perşembe 09:02
İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi

İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi



 

·         Geçtiğimiz işlem gününde CDS'lerdeki geri çekilmeler ile birlikte Dolar / TL 13,50 seviyesine kadar gerildi. Güne ise Dolar endeksinin yükselmesiyle Dolar / TL kuru 13,60 seviyesinin üstünde başladı.

·         Kur tarafındaki sağlıksız piyasa koşulları nedeniyle TCMB tarafından geçtiğimiz hafta 2 defa satım yönünde müdahale edilmesine rağmen Dolar / TL 13,80'de dengelendiğini gördük. TCMB'nin İlk müdahalesi sonrasında 12,45, ikinci müdahalesi sonrasında ise kur 13,40'a kadar geri çekilmişti.

·         Dolar / TL'nin yönü açısından ilk olarak ABD enflasyon verisi Cuma günü takip edilecek. ABD'de geçen ay 1990 yılından bu yana gerçekleşen yıllık bazda en yüksek enflasyon verisi açıklandı (%6,2). Kasım ayına ilişkin TÜFE'nin ise %7,00'ye yakın gelmesi bekleniyor. Sonrasında 15 Aralık'taki Fed Toplantısı ve 16 Aralık'taki TCMB PPK Toplantısı büyük önem arz ediyor.

·         Dolar / TL'de 13,65'in yukarı yönlü kırılması durumunda 13,86 - 13,93 direnç olarak takip edilecekken, 13,45 destek olarak ön plana çıkıyor.

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