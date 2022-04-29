İnfo Yatırım'dan piyasalar için bayram sonrası tahmini





Önümüzdeki ilk üç iş gününde yurt içi piyasalar bayram tatili nedeniyle kapalı olacak. Bayramın son gününde ise ABD tarafından iki önemli veri açıklanacakken (ADP Tarım Dışı İstihdam & Fed Faiz Kararı) , Perşembe günü açıklamaların BİST100 endeksine etkisini yakından takip edeceğiz.

Piyasalar Fed'in 50 baz puan faiz artırımını fiyatlarken, Fed tarafından sıkılaşmaların daha agresif olacağı mesajları da piyasaları baskılıyor.

Yurt içi ve yurt dışının coronavirüs pandemisiyle birlikte en büyük sorunu olan enflasyon, Türkiye'de bayram tatili sonrası ilk işlem günü olan Perşembe günü TÜİK tarafından yayımlanacak. Nisan ayında özellikle Rusya- Ukrayna gerginliğinden kaynaklı olarak yükselen enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklı olarak aylık bazda %5,50, yıllık bazda ise %68 enflasyon bekliyoruz. Dün TCMB tarafından yayımlanan yılın II. Enflasyon Raporu'nda da yıl sonu enflasyon beklentisi jeopolitik gerginlikle yükselen enerji fiyatları, gıda ve emtia fiyatlarındaki artışlar ve tedarik sıkıntıları neticesinde enflasyon yukarı yönlü revize edildi. TCMB, 2022 yılı yıl sonu enflasyon beklentisini %23,20’den %42,80’e gıda enflasyonunu ise %24,20’den %49,00’a yükseltti. Revize beklentinin piyasaların beklediği yıl sonu verisine paralel olduğunu düşünüyoruz.

ABD tarafından açıklanacak ADP Tarım Dışı ve Tarım Dışı İstihdam verileri yakından takip edilecek. Dolar endeksinin 2020 yılından bu yana ilk kez 101 seviyesinin üstüne çıkması ile dolar, küresel piyasalarda değer kazanmaya devam ederken, bu verilerin beklentilerin altında gelmesi ile güvenli limanlara geçişler hızlanabilir. Geçtiğimiz ay eşik değerin (50,00) altında gelen İmalat PMI verisi de Perşembe günü yayımlanacak. Tedarik sıkıntıları ve ham madde fiyatlarındaki yükselişten kaynaklı olarak verinin eşik değerin altında kalacağını düşünüyoruz.

Dolar / TL tarafında ise bu hafta sakinlik devam etti. Kur tarafında 14,60 - 14,85 arasındaki yön arayışı devam ediyor. Kur Korumalı Mevduata olan ilginin beklenenden yukarda olması ile kur tarafının baskılandığını düşünüyoruz. Haftaya gelecek yoğun veriler sonrasında Dolar / TL'de yüksek volatilite yaşanabilir.