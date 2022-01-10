İnfo Yatırım | Dolar / TL Haftaya 13,80 Seviyesinden Başladı

Dolar / TL tarafındaki yüksek volatilite sürüyor. Geçtiğimiz hafta ADP tarım dışı istihdam verisinin 400.000 olan beklentilerin üstünde 807.000 olarak gelmesi sonrasında piyasalar, Tarım Dışı İstihdam verisinin de iyi geleceğini fiyatladı. Ancak beklentilerin aksine 199.000 olarak açıklanan Tarım Dışı verisine rağmen ekonomilerin toparlandığı ibarelerinin olduğu görüşü ile dolar küresel piyasalarda değer kazandı.

ile baskılanan teknoloji paylarına ek olarak Fed'in 14 - 15 Aralık'taki toplantısına ilişkin tutanaklarındaki şahin tutum piyasaları baskılarken, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri de değer kaybetti. Fed faiz artırımlarıyla bilançonun küçültüleceği mesajını verdi. Her ne kadar BİST100 endeksi yurt dışı piyasalardan pozitif ayrışsa da Dolar / TL'deki yukarı yönlü seyir devam ediyor.

Bu hafta piyasalarda eyalet Fed Başkanlarının açıklamaları yakından takip edilecekken, son zamanların en önemli konusu olan enflasyon verisi ABD kanadında açılanacak. ABD'de enflasyon geçtiğimiz ay son 39 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçmişti.

Teknik olarak bakıldığında Dolar / TL 5 g ve 22 g HO üzerinde işlem görüyor. 14,00 seviyesi

direnç, 13,50'nin aşağı yönlü kırılması durumunda 12,86 - 11,45 seviyeleri destek olarak yakından takip edilecek.