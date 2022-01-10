İnfo Yatırım | Dolar / TL Haftaya 13,80 Seviyesinden Başladı
Dolar / TL tarafındaki yüksek volatilite sürüyor. Geçtiğimiz hafta ADP tarım dışı istihdam verisinin 400.000 olan beklentilerin üstünde 807.000 olarak gelmesi sonrasında piyasalar, Tarım Dışı İstihdam verisinin de iyi geleceğini fiyatladı. Ancak beklentilerin aksine 199.000 olarak açıklanan Tarım Dışı verisine rağmen ekonomilerin toparlandığı ibarelerinin olduğu görüşü ile dolar küresel piyasalarda değer kazandı.
Bu hafta piyasalarda eyalet Fed Başkanlarının açıklamaları yakından takip edilecekken, son zamanların en önemli konusu olan enflasyon verisi ABD kanadında açılanacak. ABD'de enflasyon geçtiğimiz ay son 39 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçmişti.
Teknik olarak bakıldığında Dolar / TL 5 g ve 22 g HO üzerinde işlem görüyor. 14,00 seviyesi
direnç, 13,50'nin aşağı yönlü kırılması durumunda 12,86 - 11,45 seviyeleri destek olarak yakından takip edilecek.