İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirme

Piyasa Gelişmeleri

Küresel hisse senedi endeksleri önceki haftalarda görülen sert satışların büyük bir kısmını geri alarak, yükselişle tamamladı. Özellikle ABD tarafında açıklanan güçlü veriler, Fed'in faiz artırımı olasılığını artırmaya devam ediyor. Bununla birlikte, İngiltere'de 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerinin son yılların en yüksek seviyelerine ulaşması ise, beklenenden daha erken sıkılaşma gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz hafta takip edilen verilerde, ABD'de Çarşamba günü açıklanan tüketici enflasyon rakamları beklentilere paralel açıklanırken, Perşembe günü açıklanan üretici fiyat endeksinin beklentileri karşılayamadığı görüldü. Bununla birlikte haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin altında gelerek istihdam piyasasındaki olumlu havayı destekledi. Cuma günü takip edilen perakende satışlar verisi beklentilerin üzerinde açıklanırken, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ise beklentilerin altında açıklandı.

Bu haftaya yönelik ekonomik takvim incelendiğinde ise, ABD'de Pazartesi günü sanayi üretim verisi ve bütçe dengesi, Salı günü konut başlangıçları, Çarşamba günü Bej Kitap, Perşembe günü devam eden konut satışları ve Cuma günü imalat PMI verileri takip edilecek. Euro bölgesinde ise, Çarşamba günü tüketici enflasyon rakamları, Perşembe günü AB Liderler Zirvesi ve sanayi üretimi ve Cuma günü imalat PMI verileri yakından izlenecek.

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.