İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirme
Piyasa Gelişmeleri
Küresel hisse senedi endeksleri, enflasyon ve faiz endişeleriyle birlikte geri çekilmeler yaşamaktadır. Özellikle Nasdaq teknoloji endeksi Şubat ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirmiştir. Çin'deki emlak şirketi Evergrande kaynaklı artan stres ise piyasalar üzerindeki olumlu havayı baskılamaktadır. Diğer yandan, yatırımcılar bu hafta ABD'de açılanacak olan tarım dışı istihdam rakamına odaklanacaktır.
Geçtiğimiz hafta takip edilen verilerde, ABD'de Pazartesi günü açıklanan dayanıklı mal siparişleri verisinin beklentinin altında kaldığı gözlenmiştir. Salı günü takip edilen tüketici güven endeksi de aynı şekilde beklentilerin altında seyretmiştir. Çarşamba günü açıklanan devam eden konut satışları ve ham petrol stokları verileri ise beklentilerin oldukça üzerinde açıklanmıştır. Euro Bölgesi'nde ise Cuma günü takip edilen TÜFE rakamları yıllık bazda beklentilerin üzerinde açıklanmıştır.
Bu haftaya yönelik ekonomik takvim incelendiğinde ise, ABD'de Salı günü ISM imalat dışı PMI verisi, Çarşamba günü ham petrol stokları, Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi takip edilecektir. Avrupa tarafında ise, Salı günü Euro Bölgesi'ne ait PMI verileri ve Perşembe günü AMB para politikası toplantı tutanakları yakından izlenecektir.
|Devlet, USD Cinsi
|İhraçcı
|Kupon Oranı
|Vade Tarihi
|Alış Fiyatı
|Alış Getiri
|Satış Getiri
|Satış Fiyatı
|Getiri (1 Ay)
|Getiri (1 Yıl)
|Tahvil Tipi
|Türkiye Cumhuriyeti
|4,35
|12.11.2021
|100,5
|0,39
|-1,08
|100,9
|-0,21
|-0,73
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|1,47
|15.03.2022
|100,7
|0,00
|-0,05
|100,7
|-0,12
|0,03
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|5,13
|25.03.2022
|101,4
|2,29
|1,33
|101,9
|-0,37
|1,48
|Sr Unsecured
|Eximbank
|4,25
|18.09.2022
|101,4
|-
|-
|102,0
|0,09
|5,98
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|6,25
|26.09.2022
|103,6
|-
|-
|104,1
|-0,17
|2,14
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|3,25
|23.03.2023
|99,73
|3,42
|3,18
|100,1
|-0,34
|4,94
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|4,13
|11.04.2023
|103,1
|2,34
|1,56
|103,9
|-0,21
|2,70
|Sr Unsecured
|Eximbank
|5,38
|24.10.2023
|102,9
|3,90
|3,50
|103,7
|-0,06
|8,43
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|7,25
|23.12.2023
|107,2
|3,87
|3,61
|107,8
|-0,50
|3,23
|Sr Unsecured
|Eximbank
|8,25
|24.01.2024
|108,4
|-
|-
|109,2
|-0,34
|5,93
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|5,75
|22.03.2024
|103
|-
|-
|103,6
|-0,53
|4,44
|Sr Unsecured
|Eximbank
|6,13
|3.05.2024
|103,6
|4,67
|4,33
|104,4
|-0,43
|-
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|6,35
|10.08.2024
|104,1
|4,77
|4,56
|104,8
|-0,73
|3,91
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|1,05
|25.09.2024
|99,56
|1,20
|1,20
|99,6
|-
|-0,20
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|5,60
|14.11.2024
|102,1
|4,87
|4,65
|102,7
|-0,78
|4,71
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|7,38
|5.02.2025
|107
|5,07
|4,93
|107,5
|-1,07
|2,94
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|4,25
|13.03.2025
|97,69
|4,97
|4,76
|98,3
|-0,71
|5,54
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|4,63
|31.03.2025
|103,7
|3,49
|3,31
|104,3
|-0,20
|6,11
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|3,25
|14.06.2025
|99,11
|3,50
|3,32
|99,7
|-0,31
|7,77
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|6,38
|14.10.2025
|103,5
|5,38
|5,21
|104,2
|-1,17
|-
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|4,75
|26.01.2026
|97,43
|5,40
|5,23
|98,1
|-1,16
|-
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|5,20
|16.02.2026
|104,9
|3,95
|3,80
|105,6
|-0,62
|6,17
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|4,25
|14.04.2026
|95,1
|5,47
|5,28
|95,9
|-1,32
|4,88
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|4,88
|9.10.2026
|96,89
|5,57
|5,42
|97,5
|-1,20
|5,04
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|6,00
|25.03.2027
|100,7
|5,84
|5,69
|101,4
|-1,48
|4,07
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|5,13
|17.02.2028
|96,12
|5,85
|5,74
|96,7
|-1,56
|4,83
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|6,13
|24.10.2028
|100,2
|6,39
|6,02
|100,6
|-2,16
|4,06
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|7,63
|26.04.2029
|108,2
|6,24
|6,14
|108,9
|-1,69
|4,49
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|11,88
|15.01.2030
|136,5
|6,19
|6,08
|137,3
|-1,70
|3,89
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|5,25
|13.03.2030
|93,4
|6,26
|6,15
|94,1
|-2,14
|4,09
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|5,95
|15.01.2031
|96,25
|6,48
|6,38
|96,9
|-2,24
|-
|Sr Unsecured
|İhraçcı
|Kupon Oranı
|Vade Tarihi
|Alış Fiyatı
|Alış Getiri
|Satış Getiri
|Satış Fiyatı
|Getiri (1 Ay)
|Getiri (1 Yıl)
|Tahvil Tipi
|Türkiye Cumhuriyeti
|8,00
|14.02.2034
|110
|6,79
|6,70
|110,8
|-2,38
|4,34
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|6,88
|17.03.2036
|99,28
|6,95
|6,87
|100,0
|-2,06
|4,99
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|7,25
|5.03.2038
|102,4
|6,99
|6,91
|103,2
|-2,76
|4,95
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|6,75
|30.05.2040
|96,01
|7,13
|7,03
|97,0
|-2,27
|4,54
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|6,00
|14.01.2041
|88,31
|7,11
|7,02
|89,2
|-2,37
|4,55
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|4,88
|16.04.2043
|78,14
|6,80
|6,74
|78,9
|-2,48
|3,82
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|6,63
|17.02.2045
|93,31
|7,21
|7,15
|94,0
|-2,26
|5,10
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|5,75
|11.05.2047
|84,3
|7,06
|7,00
|85,0
|-2,26
|5,54
|Sr Unsecured
|Sukuk, USD Cinsi
|Türkiye Cumhuriyeti
|5,80
|21.02.2022
|101,4
|2,51
|0,84
|102,1
|-0,16
|1,60
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|5,00
|6.04.2023
|102,1
|3,57
|3,06
|102,9
|-0,06
|4,51
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|4,49
|25.11.2024
|100,9
|4,17
|3,86
|101,8
|-0,17
|6,55
|Sr Unsecured
|Bankalar, USD Cinsi
|İş Bankası
|5,38
|6.10.2021
|100,1
|2,69
|-4,26
|100,4
|-0,32
|-0,22
|Sr Unsecured
|Vakıflar Bankası
|5,50
|27.10.2021
|100,3
|2,64
|0,81
|100,5
|-0,61
|0,60
|Sr Unsecured
|Yapı ve Kredi Bankası
|5,75
|24.02.2022
|101,6
|1,89
|1,48
|101,8
|-0,27
|1,49
|Sr Unsecured
|İş Bankası
|5,50
|21.04.2022
|102
|2,06
|1,80
|102,2
|-0,13
|2,97
|Sr Unsecured
|Ziraat Bankası
|5,13
|3.05.2022
|101,4
|2,80
|1,92
|102,0
|-0,20
|3,95
|Sr Unsecured
|QNB Finansbank
|4,88
|19.05.2022
|101,9
|2,17
|1,65
|102,1
|-0,22
|1,83
|Sr Unsecured
|Vakıflar Bankası
|5,63
|30.05.2022
|102,4
|2,61
|1,91
|102,6
|-0,05
|4,02
|Sr Unsecured
|Garanti Bankası
|5,25
|13.09.2022
|103
|2,17
|2,35
|103,2
|-0,14
|3,46
|Sr Unsecured
|Akbank
|5,00
|24.10.2022
|102,8
|2,37
|2,15
|103,0
|0,15
|4,24
|Sr Unsecured
|İş Bankası
|6,00
|24.10.2022
|102,8
|3,39
|2,83
|103,4
|0,15
|5,73
|Subordinated
|Vakıflar Bankası
|6,00
|1.11.2022
|102,9
|3,32
|3,67
|103,1
|0,36
|6,00
|Subordinated
|Yapı ve Kredi Bankası
|5,50
|6.12.2022
|102,7
|3,79
|2,95
|103,0
|0,26
|6,13
|Subordinated
|TSKB
|5,50
|16.01.2023
|102,9
|3,26
|3,04
|103,2
|0,22
|6,96
|Sr Unsecured
|Fibabanka
|6,00
|25.01.2023
|102,5
|4,11
|4,04
|102,5
|0,23
|7,43
|Sr Unsecured
|Vakıflar Bankası
|5,75
|30.01.2023
|103,4
|-
|-
|103,5
|0,09
|7,07
|Sr Unsecured
|Yapı ve Kredi Bankası
|6,10
|16.03.2023
|104
|3,32
|3,01
|104,5
|0,06
|5,92
|Sr Unsecured
|Garanti Bankası
|5,88
|16.03.2023
|104,8
|2,58
|2,39
|105,1
|-0,03
|4,89
|Sr Unsecured
|Ziraat Bankası
|5,13
|29.09.2023
|102,4
|3,89
|3,52
|103,1
|0,03
|8,66
|Sr Unsecured
|İş Bankası
|7,85
|10.12.2023
|108,1
|4,02
|3,78
|108,6
|0,60
|6,87
|Subordinated
|Vakıflar Bankası
|8,13
|28.03.2024
|109,1
|4,27
|4,17
|109,4
|0,17
|7,84
|Sr Unsecured
|İş Bankası
|6,13
|25.04.2024
|104,2
|4,37
|4,24
|104,6
|0,21
|8,28
|Sr Unsecured
|Yapı ve Kredi Bankası
|5,85
|21.06.2024
|103,7
|4,41
|4,26
|104,1
|0,32
|8,65
|Sr Unsecured
|QNB Finansbank
|6,88
|7.09.2024
|108,9
|3,66
|3,35
|109,9
|0,16
|6,43
|Sr Unsecured
|Yapı ve Kredi Bankası
|8,25
|15.10.2024
|110
|4,72
|4,54
|110,5
|0,40
|7,37
|Sr Unsecured
|İhraçcı
|Kupon Oranı
|Vade Tarihi
|Alış Fiyatı
|Alış Getiri
|Satış Getiri
|Satış Fiyatı
|Getiri (1 Ay)
|Getiri (1 Yıl)
|Tahvil Tipi
|QNB Finansbank
|6,88
|7.09.2024
|108,9
|3,66
|3,35
|109,9
|0,16
|0,16
|Sr Unsecured
|Yapı ve Kredi Bankası
|8,25
|15.10.2024
|110
|4,72
|4,54
|110,5
|0,40
|0,40
|Sr Unsecured
|TSKB
|6,00
|23.01.2025
|102,8
|5,06
|4,99
|103,0
|4,99
|0,93
|Sr Unsecured
|Vakıflar Bankası
|5,25
|5.02.2025
|100,4
|5,10
|5,03
|100,6
|0,61
|0,61
|Sr Unsecured
|Akbank
|5,13
|31.03.2025
|101
|5,17
|4,59
|101,7
|0,31
|0,31
|Sr Unsecured
|Albaraka
|9,37
|30.11.2025
|102,4
|8,66
|8,11
|104,4
|-0,02
|-0,02
|Subordinated
|Vakıflar Bankası
|6,50
|8.01.2026
|103,8
|5,46
|5,95
|104,1
|1,08
|1,08
|Sr Unsecured
|TSKB
|5,88
|14.01.2026
|101,2
|5,90
|5,46
|101,5
|0,62
|0,62
|Sr Unsecured
|Akbank
|6,80
|6.02.2026
|105,6
|-
|-
|106,0
|-0,05
|-0,05
|Sr Unsecured
|Ziraat Bankası
|5,38
|2.03.2026
|98,62
|5,75
|5,55
|99,4
|-0,15
|-0,15
|Sr Unsecured
|Akbank
|7,20
|16.03.2027
|101,9
|-
|-
|102,3
|0,26
|9,22
|Subordinated
|TSKB
|7,63
|29.03.2027
|101,4
|-
|-
|101,7
|0,10
|8,08
|Subordinated
|Garanti Bankası
|6,13
|24.05.2027
|101,1
|-
|-
|101,5
|0,26
|11,30
|Subordinated
|Odea Bank
|7,63
|1.08.2027
|87,02
|-
|-
|87,5
|4,64
|-
|Subordinated
|Vakıflar Bankası
|8,00
|1.11.2027
|103,1
|-
|-
|103,4
|0,25
|10,09
|Subordinated
|Fibabank
|7,25
|9.11.2027
|100,6
|6,65
|5,90
|101,5
|-
|-
|Subordinated
|Fibabank
|7,75
|24.11.2027
|101,6
|-
|-
|101,9
|0,31
|-
|Subordinated
|Akbank
|6,80
|27.04.2028
|101,5
|-
|-
|102,5
|0,65
|13,26
|Subordinated
|İş Bankası
|7,00
|29.06.2028
|102,2
|-
|-
|102,8
|0,56
|11,95
|Subordinated
|İş Bankası
|7,75
|22.01.2030
|104,9
|-
|-
|105,2
|0,74
|-
|Subordinated
|Yapı ve Kredi Bankası
|7,88
|22.01.2031
|105,4
|-
|-
|105,8
|0,34
|-
|Subordinated
|Yapı ve Kredi Bankası
|13,88
|-
|115,5
|6,55
|5,98
|116,8
|-0,83
|-
|Jr Subordinated
|Finans Dışı, USD Cinsi
|KT Kira Sertifikası
|5,14
|2.11.2021
|100,3
|2,99
|1,07
|100,5
|0,08
|0,30
|Sr Unsecured
|Global Liman İşletmeleri
|8,13
|14.11.2021
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Sr Unsecured
|Anadolu Efes
|3,38
|1.11.2022
|102,2
|1,55
|1,10
|102,5
|-0,18
|1,43
|Sr Unsecured
|Petkim
|5,88
|26.01.2023
|102,5
|2,83
|2,42
|102,7
|0,05
|2,54
|Sr Unsecured
|Koç Holding
|5,25
|15.03.2023
|103,4
|2,46
|2,32
|103,6
|0,04
|2,44
|Sr Unsecured
|Arçelik
|5,00
|3.04.2023
|103,9
|2,41
|2,18
|104,2
|0,13
|3,06
|Sr Unsecured
|Rönesans Gayrimenkul
|7,25
|26.04.2023
|99,71
|7,44
|7,35
|99,83
|1,27
|13,31
|Sr Unsecured
|Türk Telekom
|4,88
|19.06.2024
|104,5
|3,13
|3,04
|104,8
|0,11
|6,05
|Sr Unsecured
|Coca-Cola İçecek
|4,22
|19.09.2024
|105,2
|2,25
|2,07
|105,7
|0,14
|2,47
|Sr Unsecured
|Tüpraş
|4,50
|18.10.2024
|100,7
|4,24
|4,11
|101
|0,43
|8,09
|Sr Unsecured
|Türk Telekom
|6,88
|28.02.2025
|109,8
|3,79
|3,67
|110,2
|-0,17
|5,50
|Sr Unsecured
|Koç Holding
|6,50
|11.03.2025
|108,4
|3,70
|3,54
|108,9
|0,38
|5,35
|Sr Unsecured
|Turkcell
|5,75
|15.10.2025
|107,6
|3,69
|3,55
|108,2
|0,16
|6,37
|Sr Unsecured
|İhraçcı
|Kupon Oranı
|Vade Tarihi
|Alış Fiyatı
|Alış Getiri
|Satış Getiri
|Satış Fiyatı
|Getiri (1 Ay)
|Getiri (1 Yıl)
|Tahvil Tipi
|İstanbul Büyükşehir
|6,38
|9.12.2025
|100,6
|6,19
|-
|101,3
|6,00
|1,14
|Sr Unsecured
|Şişecam
|6,95
|14.03.2026
|111,1
|4,04
|3,97
|111,4
|0,02
|7,62
|Sr Unsecured
|Pegasus
|9,25
|30.04.2026
|106,9
|7,03
|6,96
|107,1
|1,53
|-
|Sr Unsecured
|Zorlu Yenilenebilir
|9,00
|1.06.2026
|99,14
|9,22
|9,15
|99,4
|9,15
|-
|Secured
|Turkcell
|5,80
|11.04.2028
|107,8
|4,34
|4,20
|108,6
|0,54
|8,55
|Sr Unsecured
|Limak İskenderun
|9,50
|10.07.2036
|103,7
|8,92
|8,82
|104,4
|0,26
|-
|Secured
|Devlet, EUR Cinsi
|Türkiye Cumhuriyeti
|4,35
|12.11.2021
|100,5
|0,39
|-1,68
|100,9
|-0,21
|-0,73
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|4,13
|11.04.2023
|103,1
|2,07
|1,56
|103,9
|-0,21
|2,70
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|4,63
|31.03.2025
|103,7
|3,49
|3,31
|104,3
|-0,20
|6,11
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|3,25
|14.06.2025
|99,11
|3,50
|3,32
|99,75
|-0,31
|7,77
|Sr Unsecured
|Türkiye Cumhuriyeti
|5,20
|16.02.2026
|104,9
|3,95
|3,80
|105,6
|-0,62
|6,17
|Sr Unsecured
|Finans Dışı, EUR Cinsi
|Arçelik
|3,88
|16.09.2021
|100,1
|-
|100,6
|100,6
|0,00
|-0,69
|Sr Unsecured
|Arçelik
|3,00
|27.05.2026
|101,6
|-
|102,3
|102,3
|-
|0,46
|Sr Unsecured