İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirme

Piyasa Gelişmeleri

Küresel hisse senedi endeksleri, enflasyon ve faiz endişeleriyle birlikte geri çekilmeler yaşamaktadır. Özellikle Nasdaq teknoloji endeksi Şubat ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirmiştir. Çin'deki emlak şirketi Evergrande kaynaklı artan stres ise piyasalar üzerindeki olumlu havayı baskılamaktadır. Diğer yandan, yatırımcılar bu hafta ABD'de açılanacak olan tarım dışı istihdam rakamına odaklanacaktır.



Geçtiğimiz hafta takip edilen verilerde, ABD'de Pazartesi günü açıklanan dayanıklı mal siparişleri verisinin beklentinin altında kaldığı gözlenmiştir. Salı günü takip edilen tüketici güven endeksi de aynı şekilde beklentilerin altında seyretmiştir. Çarşamba günü açıklanan devam eden konut satışları ve ham petrol stokları verileri ise beklentilerin oldukça üzerinde açıklanmıştır. Euro Bölgesi'nde ise Cuma günü takip edilen TÜFE rakamları yıllık bazda beklentilerin üzerinde açıklanmıştır.

Bu haftaya yönelik ekonomik takvim incelendiğinde ise, ABD'de Salı günü ISM imalat dışı PMI verisi, Çarşamba günü ham petrol stokları, Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi takip edilecektir. Avrupa tarafında ise, Salı günü Euro Bölgesi'ne ait PMI verileri ve Perşembe günü AMB para politikası toplantı tutanakları yakından izlenecektir.



Devlet, USD Cinsi İhraçcı Kupon Oranı Vade Tarihi Alış Fiyatı Alış Getiri Satış Getiri Satış Fiyatı Getiri (1 Ay) Getiri (1 Yıl) Tahvil Tipi Türkiye Cumhuriyeti 4,35 12.11.2021 100,5 0,39 -1,08 100,9 -0,21 -0,73 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 1,47 15.03.2022 100,7 0,00 -0,05 100,7 -0,12 0,03 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 5,13 25.03.2022 101,4 2,29 1,33 101,9 -0,37 1,48 Sr Unsecured Eximbank 4,25 18.09.2022 101,4 - - 102,0 0,09 5,98 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 6,25 26.09.2022 103,6 - - 104,1 -0,17 2,14 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 3,25 23.03.2023 99,73 3,42 3,18 100,1 -0,34 4,94 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 4,13 11.04.2023 103,1 2,34 1,56 103,9 -0,21 2,70 Sr Unsecured Eximbank 5,38 24.10.2023 102,9 3,90 3,50 103,7 -0,06 8,43 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 7,25 23.12.2023 107,2 3,87 3,61 107,8 -0,50 3,23 Sr Unsecured Eximbank 8,25 24.01.2024 108,4 - - 109,2 -0,34 5,93 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 5,75 22.03.2024 103 - - 103,6 -0,53 4,44 Sr Unsecured Eximbank 6,13 3.05.2024 103,6 4,67 4,33 104,4 -0,43 - Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 6,35 10.08.2024 104,1 4,77 4,56 104,8 -0,73 3,91 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 1,05 25.09.2024 99,56 1,20 1,20 99,6 - -0,20 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 5,60 14.11.2024 102,1 4,87 4,65 102,7 -0,78 4,71 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 7,38 5.02.2025 107 5,07 4,93 107,5 -1,07 2,94 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 4,25 13.03.2025 97,69 4,97 4,76 98,3 -0,71 5,54 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 4,63 31.03.2025 103,7 3,49 3,31 104,3 -0,20 6,11 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 3,25 14.06.2025 99,11 3,50 3,32 99,7 -0,31 7,77 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 6,38 14.10.2025 103,5 5,38 5,21 104,2 -1,17 - Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 4,75 26.01.2026 97,43 5,40 5,23 98,1 -1,16 - Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 5,20 16.02.2026 104,9 3,95 3,80 105,6 -0,62 6,17 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 4,25 14.04.2026 95,1 5,47 5,28 95,9 -1,32 4,88 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 4,88 9.10.2026 96,89 5,57 5,42 97,5 -1,20 5,04 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 6,00 25.03.2027 100,7 5,84 5,69 101,4 -1,48 4,07 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 5,13 17.02.2028 96,12 5,85 5,74 96,7 -1,56 4,83 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 6,13 24.10.2028 100,2 6,39 6,02 100,6 -2,16 4,06 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 7,63 26.04.2029 108,2 6,24 6,14 108,9 -1,69 4,49 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 11,88 15.01.2030 136,5 6,19 6,08 137,3 -1,70 3,89 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 5,25 13.03.2030 93,4 6,26 6,15 94,1 -2,14 4,09 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 5,95 15.01.2031 96,25 6,48 6,38 96,9 -2,24 - Sr Unsecured

İhraçcı Kupon Oranı Vade Tarihi Alış Fiyatı Alış Getiri Satış Getiri Satış Fiyatı Getiri (1 Ay) Getiri (1 Yıl) Tahvil Tipi Türkiye Cumhuriyeti 8,00 14.02.2034 110 6,79 6,70 110,8 -2,38 4,34 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 6,88 17.03.2036 99,28 6,95 6,87 100,0 -2,06 4,99 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 7,25 5.03.2038 102,4 6,99 6,91 103,2 -2,76 4,95 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 6,75 30.05.2040 96,01 7,13 7,03 97,0 -2,27 4,54 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 6,00 14.01.2041 88,31 7,11 7,02 89,2 -2,37 4,55 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 4,88 16.04.2043 78,14 6,80 6,74 78,9 -2,48 3,82 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 6,63 17.02.2045 93,31 7,21 7,15 94,0 -2,26 5,10 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 5,75 11.05.2047 84,3 7,06 7,00 85,0 -2,26 5,54 Sr Unsecured Sukuk, USD Cinsi Türkiye Cumhuriyeti 5,80 21.02.2022 101,4 2,51 0,84 102,1 -0,16 1,60 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 5,00 6.04.2023 102,1 3,57 3,06 102,9 -0,06 4,51 Sr Unsecured Türkiye Cumhuriyeti 4,49 25.11.2024 100,9 4,17 3,86 101,8 -0,17 6,55 Sr Unsecured Bankalar, USD Cinsi İş Bankası 5,38 6.10.2021 100,1 2,69 -4,26 100,4 -0,32 -0,22 Sr Unsecured Vakıflar Bankası 5,50 27.10.2021 100,3 2,64 0,81 100,5 -0,61 0,60 Sr Unsecured Yapı ve Kredi Bankası 5,75 24.02.2022 101,6 1,89 1,48 101,8 -0,27 1,49 Sr Unsecured İş Bankası 5,50 21.04.2022 102 2,06 1,80 102,2 -0,13 2,97 Sr Unsecured Ziraat Bankası 5,13 3.05.2022 101,4 2,80 1,92 102,0 -0,20 3,95 Sr Unsecured QNB Finansbank 4,88 19.05.2022 101,9 2,17 1,65 102,1 -0,22 1,83 Sr Unsecured Vakıflar Bankası 5,63 30.05.2022 102,4 2,61 1,91 102,6 -0,05 4,02 Sr Unsecured Garanti Bankası 5,25 13.09.2022 103 2,17 2,35 103,2 -0,14 3,46 Sr Unsecured Akbank 5,00 24.10.2022 102,8 2,37 2,15 103,0 0,15 4,24 Sr Unsecured İş Bankası 6,00 24.10.2022 102,8 3,39 2,83 103,4 0,15 5,73 Subordinated Vakıflar Bankası 6,00 1.11.2022 102,9 3,32 3,67 103,1 0,36 6,00 Subordinated Yapı ve Kredi Bankası 5,50 6.12.2022 102,7 3,79 2,95 103,0 0,26 6,13 Subordinated TSKB 5,50 16.01.2023 102,9 3,26 3,04 103,2 0,22 6,96 Sr Unsecured Fibabanka 6,00 25.01.2023 102,5 4,11 4,04 102,5 0,23 7,43 Sr Unsecured Vakıflar Bankası 5,75 30.01.2023 103,4 - - 103,5 0,09 7,07 Sr Unsecured Yapı ve Kredi Bankası 6,10 16.03.2023 104 3,32 3,01 104,5 0,06 5,92 Sr Unsecured Garanti Bankası 5,88 16.03.2023 104,8 2,58 2,39 105,1 -0,03 4,89 Sr Unsecured Ziraat Bankası 5,13 29.09.2023 102,4 3,89 3,52 103,1 0,03 8,66 Sr Unsecured İş Bankası 7,85 10.12.2023 108,1 4,02 3,78 108,6 0,60 6,87 Subordinated Vakıflar Bankası 8,13 28.03.2024 109,1 4,27 4,17 109,4 0,17 7,84 Sr Unsecured İş Bankası 6,13 25.04.2024 104,2 4,37 4,24 104,6 0,21 8,28 Sr Unsecured Yapı ve Kredi Bankası 5,85 21.06.2024 103,7 4,41 4,26 104,1 0,32 8,65 Sr Unsecured QNB Finansbank 6,88 7.09.2024 108,9 3,66 3,35 109,9 0,16 6,43 Sr Unsecured Yapı ve Kredi Bankası 8,25 15.10.2024 110 4,72 4,54 110,5 0,40 7,37 Sr Unsecured

İhraçcı Kupon Oranı Vade Tarihi Alış Fiyatı Alış Getiri Satış Getiri Satış Fiyatı Getiri (1 Ay) Getiri (1 Yıl) Tahvil Tipi QNB Finansbank 6,88 7.09.2024 108,9 3,66 3,35 109,9 0,16 0,16 Sr Unsecured Yapı ve Kredi Bankası 8,25 15.10.2024 110 4,72 4,54 110,5 0,40 0,40 Sr Unsecured TSKB 6,00 23.01.2025 102,8 5,06 4,99 103,0 4,99 0,93 Sr Unsecured Vakıflar Bankası 5,25 5.02.2025 100,4 5,10 5,03 100,6 0,61 0,61 Sr Unsecured Akbank 5,13 31.03.2025 101 5,17 4,59 101,7 0,31 0,31 Sr Unsecured Albaraka 9,37 30.11.2025 102,4 8,66 8,11 104,4 -0,02 -0,02 Subordinated Vakıflar Bankası 6,50 8.01.2026 103,8 5,46 5,95 104,1 1,08 1,08 Sr Unsecured TSKB 5,88 14.01.2026 101,2 5,90 5,46 101,5 0,62 0,62 Sr Unsecured Akbank 6,80 6.02.2026 105,6 - - 106,0 -0,05 -0,05 Sr Unsecured Ziraat Bankası 5,38 2.03.2026 98,62 5,75 5,55 99,4 -0,15 -0,15 Sr Unsecured Akbank 7,20 16.03.2027 101,9 - - 102,3 0,26 9,22 Subordinated TSKB 7,63 29.03.2027 101,4 - - 101,7 0,10 8,08 Subordinated Garanti Bankası 6,13 24.05.2027 101,1 - - 101,5 0,26 11,30 Subordinated Odea Bank 7,63 1.08.2027 87,02 - - 87,5 4,64 - Subordinated Vakıflar Bankası 8,00 1.11.2027 103,1 - - 103,4 0,25 10,09 Subordinated Fibabank 7,25 9.11.2027 100,6 6,65 5,90 101,5 - - Subordinated Fibabank 7,75 24.11.2027 101,6 - - 101,9 0,31 - Subordinated Akbank 6,80 27.04.2028 101,5 - - 102,5 0,65 13,26 Subordinated İş Bankası 7,00 29.06.2028 102,2 - - 102,8 0,56 11,95 Subordinated İş Bankası 7,75 22.01.2030 104,9 - - 105,2 0,74 - Subordinated Yapı ve Kredi Bankası 7,88 22.01.2031 105,4 - - 105,8 0,34 - Subordinated Yapı ve Kredi Bankası 13,88 - 115,5 6,55 5,98 116,8 -0,83 - Jr Subordinated Finans Dışı, USD Cinsi KT Kira Sertifikası 5,14 2.11.2021 100,3 2,99 1,07 100,5 0,08 0,30 Sr Unsecured Global Liman İşletmeleri 8,13 14.11.2021 - - - - - - Sr Unsecured Anadolu Efes 3,38 1.11.2022 102,2 1,55 1,10 102,5 -0,18 1,43 Sr Unsecured Petkim 5,88 26.01.2023 102,5 2,83 2,42 102,7 0,05 2,54 Sr Unsecured Koç Holding 5,25 15.03.2023 103,4 2,46 2,32 103,6 0,04 2,44 Sr Unsecured Arçelik 5,00 3.04.2023 103,9 2,41 2,18 104,2 0,13 3,06 Sr Unsecured Rönesans Gayrimenkul 7,25 26.04.2023 99,71 7,44 7,35 99,83 1,27 13,31 Sr Unsecured Türk Telekom 4,88 19.06.2024 104,5 3,13 3,04 104,8 0,11 6,05 Sr Unsecured Coca-Cola İçecek 4,22 19.09.2024 105,2 2,25 2,07 105,7 0,14 2,47 Sr Unsecured Tüpraş 4,50 18.10.2024 100,7 4,24 4,11 101 0,43 8,09 Sr Unsecured Türk Telekom 6,88 28.02.2025 109,8 3,79 3,67 110,2 -0,17 5,50 Sr Unsecured Koç Holding 6,50 11.03.2025 108,4 3,70 3,54 108,9 0,38 5,35 Sr Unsecured Turkcell 5,75 15.10.2025 107,6 3,69 3,55 108,2 0,16 6,37 Sr Unsecured