Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirmesi

Küresel hisse senedi endeksleri, Çinli Evergrande şirketi kaynaklı olumsuz haber akışı ile birlikte geri çekilmeler yaşamıştır. Çin Hükümeti'nin yerel yönetimlere Evergrande şirketinin olası iflasına  yönelik hazırlıklı olmaları çağrısı da satışları artırmıştır. 

27 Eylül 2021 Pazartesi 22:55
İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirmesi

İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirmesi

Küresel ölçekte artan riskler ve önde gelen merkez bankalarının beklenenden daha önce faizleri yükselteceği beklentileri, tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır.

Geçtiğimiz hafta takip edilen verilerde, ABD'de Salı günü açıklanan konut izinleri ve cari denge verilerinin beklentilerden olumlu yönde ayrıştığı gözlenmiştir. Çarşamba günü takip edilen FOMC Toplantısı'nda ise faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. 

Cuma günü açıklanan yeni konut satışları verisi ise beklentilerin oldukça üzerinde açıklanmıştır. Euro Bölgesi'nde ise Perşembe  günü takip edilen imalat ve hizmet PMI rakamları beklentilerin altında açıklanmıştır.

Bu haftaya yönelik ekonomik takvim incelendiğinde ise, ABD'de Pazartesi günü dayanıklı tüketim malları siparişleri, Salı günü ticaret dengesi, Çarşamba günü Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Perşembe günü yılın ikinci çeyreğine yönelik büyüme rakamları ve Cuma günü ISM imalat PMI rakamı takip edilecektir. 

Avrupa tarafında ise, Pazartesi günü ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ve Cuma günü Euro Bölgesi'ne ait tüketici enflasyon akamları yakından izlenecektir.

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 

Son Güncelleme: 27.09.2021 23:13
Anahtar Kelimeler:
Info Yatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılçam Islah Çalıştayı Başladı
Kızılçam Islah Çalıştayı Başladı
Her 2 şirketten biri bilişim teknolojilerine yatırımlarını artıracak
Her 2 şirketten biri bilişim teknolojilerine yatırımlarını artıracak
İstanbul'da dolmuş, minibüs dönüşümü başladı | Bin yeni taksi geliyor
İstanbul'da dolmuş, minibüs dönüşümü başladı | Bin yeni taksi geliyor
Sağlık turizminde Türkiye'nin yeni gücü | Ambulans uçaklar
Sağlık turizminde Türkiye'nin yeni gücü | Ambulans uçaklar
Inveo Yatırım Bankası BDDK’dan kuruluş onayı aldı
Inveo Yatırım Bankası BDDK’dan kuruluş onayı aldı
Piyasalarda Bugün Dolarda zirve, BİST'te destek arayışı 
Piyasalarda Bugün Dolarda zirve, BİST'te destek arayışı 
Elif Arslan girişimci kadınlara ilham veriyor
Elif Arslan girişimci kadınlara ilham veriyor
Tülay Aktaş İzmir'in Gönüllüleri Ödülleri, ihracat duayenlerine gitti
Tülay Aktaş İzmir'in Gönüllüleri Ödülleri, ihracat duayenlerine gitti
Mandalinalar ihtiyaç sahipleri için hasat edildi
Mandalinalar ihtiyaç sahipleri için hasat edildi
Altay’ın Süper Lig Liderliği Sonrasında Altay Fan Token yüzde 150 Değer Kazandı!
Altay’ın Süper Lig Liderliği Sonrasında Altay Fan Token yüzde 150 Değer Kazandı!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim