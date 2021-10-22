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İnfo Yatırım haftalık makro bülten | 22 Ekim 2021

Piyasalarda bu haftanın en önemli konusu TCMB faiz kararıydı. Geçtiğimiz hafta yapılan TCMB'deki üye değişikliklerinin ardından bu toplantı daha da merakla bekleniyordu.

22 Ekim 2021 Cuma 19:30
İnfo Yatırım haftalık makro bülten | 22 Ekim 2021


İnfo Yatırım haftalık makro bülten | 22 Ekim 2021

TCMB'den beklentilerin üstünde indirim

21 Ekim saat 14:00'da yayımlanan TCMB karar metninde politika faizinde 50 - 100 baz puan beklentilerin üstünde 200 baz puan indirime gidildiği açıklandı. Karar metni Eylül ayı toplantısı gibi güvercindi. Metinde 'sıkı duruş ifadesine yer verilmezken, metne 'Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı değerlendirildi' ifadesi eklendi. Kararın ardından Barclays ve JP Morgan gibi yabancı kuruluşlar TCMB'nin 2021 yılının kalan kısmında muhtemelen Kasım ayı olmak üzere 100 baz puan daha faiz indirimi yapacağını ön gördü.

Dolar / TL'de Yeni Zirve

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun politika faizinde manşet enflasyon yerine, gıda ve tedarikteki sıkıntıların geçici olduğunu belirterek çekirdek enflasyonun baz alınacağını açıklaması sonrasında yükselişe geçen Dolar / TL paritesi, 23 Eylül'deki 100 baz puan indirim ile hızlanmıştı. Yurtiçindeki iç dinamiklere bağlı olarak dünkü faiz kararına kadar TL varlıklardaki değer kaybı Eylül ayından bu yana devam etmişti. Dün beklentilerin üstünde 200 baz puan yapılan indirim sonrası TL varlıklardaki değer kaybı hızlandı. Dolar / TL 9,50'yi test etti. Sonrasında ise Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'yi 'kara para aklama' ve 'terörizmin finansmanı' ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri liste'ye aldıklarını duyurması, Dolar / TL'nin 9,66 ile tüm zamanlardaki en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Önümüzdeki hafta yurtiçi piyasalarda Kapasite Kullanım Oranı, Dış Ticaret Dengesi ve Turizm İstatistikleri açıklanacak. 28 Ekim'de yarım gün açık olacak yurtiçi piyasalar 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün kapalı olacak. Yurtdışı piyasalarda ise Almanya ve ABD'de büyüme verisini, Euro Bölgesi'nde ise faiz kararını takip edecek.
 

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