İnfo Yatırım haftalık makro bülten

Önümüzdeki Hafta Yurt İçi Piyasalarda Gündem Yoğun Olacak

Önümüzdeki hafta yurt içi piyasalarda 2022 yılı birinci çeyrek büyüme verisi, Mayıs ayı enflasyonu ve Mayıs ayı İmalat PMI verileri açıklanacak. 2022 yılı birinci çeyreğinde Türkiye'de yıllık bazda yaklaşık yüzde 7 oranında büyüme bekleniyor. Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve 2021'in tamamında ise yüzde 11 büyüme kaydetmişti. Küreseldeki resesyon endişelerinin artarak devam ettiği ortamda büyüme verisinin öneminin daha da arttığını düşünüyoruz. Son olarak ABD tarafında birinci çeyrekte ekonomi yüzde 1,5 daralmaya işaret ederken, ABD Hazine Bakanı Yellen'ın stagflasyon endişelerinin yüksek sesle dile getiriyor olması ile birlikte küresel piyasalardaki tedirginlik devam ediyor.

İmalat PMI verisinin bu ay da eşik değerin altında kalmasını bekliyoruz.

Son iki aydır eşik değerin (50,00) altında açıklanan veride (Mart: 49,40, Nisan: 49,20), bu ay TL'deki değer kaybının etkileri ile jeopolitik gerginliğin devam etmesi sonrasında girdi fiyatlarındaki artışla fiyat yönlü baskıların oluşmasını bekliyoruz. Merakla beklenen enflasyon verisi Cuma günü (03.06.2022) açıklanacak. TL'deki değer kaybı, Rusya- Ukrayna gerginliği, emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ve yurt içi dinamiklerle birlikte enflasyon yaklaşık yüzde 70'lere kadar dayandı. Dün açıklanan faiz kararında TCMB'nin politika faizini sabit bırakılması sonrasında gözler enflasyon verisine çevrildi. Fiyatlardaki artışlar göz önüne alındığında enflasyonun yukarı yönlü seyrinin devam etmesini ve son gelen alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki ÖTV artışının Haziran ayına yaklaşık 0,50 puan yansımasını bekliyoruz. Fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olum etkileyeceği algısı daha önceki yıllarda da Borsa'da fiyatlanmıştı. Benzer fiyatlamaları tekrar veri ile birlikte görebiliriz. Politika faizinin yüzde 14, enflasyonun yüzde 70 olduğu bu dönemde-%56 reel getirinin olması ve tasarrufların azalması ile birlikte Borsa'ya olan ilginin arttığını gözlemliyoruz. ABD tarafında önümüzdeki hafta gündem ADP Tarım Dışı ve Tarım Dışı İstihdam verisi olacak. Ons altın kanadında bu verilerin seyri yakından takip edilecekken, beklentinin üstünde gelebilecek verilerle ons tarafında geri çekilmeler görülebilir.