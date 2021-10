İnfo Yatırım | Metal Stoklarında Kritik Seviyeler

Haftalık Gelişmeler

-Metal stoklarında bu hafta genele yayılan düşüşlerin, fiyatlara yukarı yönlü etki etmesi beklenebilir.

-Fiziksel piyasadaki sıkışma ve yüksek bakır fiyatı ortamı, Çin'in elindeki stratejik bakır

rezervlerinin bir kısmını serbest bırakmasına yol açtı.

-Yeni maden kapasiteleriyle birlikte önümüzdeki dönemlerde çinko arzının artması beklenmektedir.

-Arz tarafında; Covid-19 üzerine yılın ilk zamanları da ısı dalgası ve enerji tasarrufu

kısıtlamaları dolayısıyla kalay üretiminde yaşanan sıkıntılar devam etmekte.

-Genel olarak, endüstriyel metal fiyatlarında sert düşüş sonrası düzeltmeler gözlenirken; piyasa volatil ve riskli seyrine devam etmektedir.

Haftalık Stok Değişimleri

-Haftalık bazda stok değişimleri incelendiğinde, stoklarda yaşanan düşüş göze çarpmaktadır.

-Alüminyum stoklarında 2 haftadır devam eden düşüş, bu hafta da devam etmiştir.

-Bakır stoklarında geçtiğimiz haftalardaki karışık seyir, son günlerde yerini düşüş trendine bırakmıştır.

-Kurşun stoklarında ay başındaki hafif artış kısa sürmüş, önceki düşüş devam etmiştir.

-Son olarak, çinko stoklarında devam eden düşüşlerin bu hafta da devam ettiği gözlemlenmiştir.



Alüminyum

-Alüminyum fiyatları bu hafta yaklaşık $70 artış gösterirken, yukarı yönlü trendi dalgalı seyretti.

-Fiyatların $2830 destek seviyesini birkaç defa test etmesinin, alışları güçlendirdiği

gözlemlenmiştir.

-Yukarı yönlü denemelerde sırası ile $2930 ve $2970 seviyeleri öne çıkabilir, olası geri çekilmelerde ise $2870 ve $2830 seviyeleri yakından izlenecektir.

-Teknik indikatörlerden RSI indikatörü 50 eşik seviyesinin üzerinde iken, MACD indikatörü ise

pozitif bölgede sinyal üretmektedir.

Bakır

-Fiyatlarda her iki yönlü, yüksek volatiliteli seyir devam etmektedir.

-Bu hafta yaklaşık $382'lık hareket oluşan grafikte yüksek risk dikkat çekmekte.

-Yukarı yönlü denemelerde sırası ile $9330 ve $9435 seviyeleri öne çıkabilir, olası geri çekilmelerde ise $9000 ve $8885 seviyeleri yakından izlenecektir.

-Teknik indikatörlerden RSI indikatörü 50 eşik seviyesinin üzerinde, MACD indikatörü ise

pozitif bölgede sinyal üretmektedir.



Çinko

-Fiyatlarda her iki yönlü, yüksek volatiliteli seyir devam etmektedir.



Nikel

-Geçtiğimiz hafta güçlü bir direnç noktası olan $3055 seviyesinin yeniden test edilmesinin üzerine aşağı yönlü gerçekleşen sert hareket risk iştahını azaltmıştır.-Yukarı yönlü denemelerde sırası ile $3055 ve $3090 seviyeleri öne çıkabilir, olası geriçekilmelerde ise $3010 ve $2990 seviyeleri yakından izlenecektir.-Teknik indikatörlerden RSI indikatörü 50 eşik seviyesinin üzerinde iken, MACD indikatörü ise pozitif bölgede sinyal üretmektedir.

-Nikel fiyatları, her iki yönlü dalgalı ancak daha sakin bir görüntü çizmektedir.

-Fiyatlar, geçtiğimiz haftaki sert düşüşün aksine; yaklaşık $600 değerlenerek yukarı yönlü bir toparlanma gerçekleştirmiştir.

-Yukarı yönlü denemelerde sırası ile $19500 ve $20000 seviyeleri öne çıkabilir, olası geri

çekilmelerde ise $17750 ve $17150 seviyeleri yakından izlenecektir.

-Teknik indikatörlerden RSI indikatörü 50 eşik seviyesinin üzerinde iken, MACD indikatörü ise pozitif bölgede sinyal üretmektedir.



Kalay

-Kalay fiyatlarında alıcılı bir seyir gözlenmektedir.

-Bir önceki hafta oldukça sert bir düşüşle $32000 seviyesini gören fiyatlar, geçtiğimiz hafta içerisinde güçlü bir trendle birlikte tekrardan $35600 seviyelerini görmüştür.

-Yukarı yönlü denemelerde sırası ile $35900 ve $36800 seviyeleri öne çıkabilir; olası geri

çekilmelerde ise $33230 ve $32000 seviyeleri gündeme gelecektir.

-Teknik indikatörlerden RSI indikatörü 50 eşik seviyesinin altında iken; MACD indikatörü ise negatif bölgede sinyal üretmektedir.



Kurşun



-Kurşun fiyatlarında bir önceki hafta yaşanan sert düşüşe gelen tepki alımları geçtiğimiz hafta fiyatları $2170 seviyelerine kadar çekmiştir.

-Bu seviyenin olası yukarı yönlü kırılması ile sert ve hızlı alımlar gündeme gelebilecektir.

-Yukarı yönlü denemelerde sırası ile $2250 ve $2340 seviyeleri öne çıkmakta, olası geri çekilmelerde ise $2115 ve $2060 seviyeleri yakından izlenecektir.

-Teknik indikatörlerden RSI indikatörü 50 eşik seviyesinin altında iken, MACD indikatörü de

negatif bölgede sinyal üretmektedir.

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.