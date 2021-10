İnfo Yatırım | Potansiyeli yüksek 5 pay

Hisse Bilgileri

Sektör Enerji

Bloomberg Hisse Kodu AKSEN TI Fiyat TL (11.10.2021) 6.50

52-hafta fiyat aralığı (TL) 2.97 - 7.56

Piyasa Değeri (TL mn) 7,971

Piyasa Değeri (USD mn) 892

Halk Açık Piyasa Değeri (TL mn) 1,640

Halk Açık Piyasa Değeri (USD mn) 184

Hisse Sayısı (mn) 1,226

Halka Açıklık Oranı (%) 20.6

Firma Değeri (TL mn) 10,857

Firma Değeri (USD mn) 1,215

Net Borç (TL mn) 2,886

Net Borç (USD mn) 323

3 aylık ortalama günlük işlem hacmi (TL mn) 63.3

3 aylık ortalama günlük işlem hacmi (USD m 7.4

3A OİH/Piyasa Değeri (%) 0.8

3A OİH/Halka Açık Piyasa Değeri (%) 3.9

3 aylık ortalama hisse fiyatı (TL) 6.8



Aksa Enerji’nin faaliyet kârının yüzde 60’ının Afrikakıtasındaki operasyonlarından kaynaklanması ve buradaki döviz bazlı, devlet garantili kapasite ödemeleri nedeniyle, yüksek kurun şirketin karlılığına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Güçlü potansiyele sahip Afrika kıtasının yanında 2021 yılı sonunda kademeli olarak faaliyete geçmeye başlaması planlanan 740 MW büyüklüğündeki Özbekistan yatırımın karlılığı büyük derecede olumlu etkileyeceği göz önüne alındığında şirket hakkındaki olumlu görüşümüz devam ediyor. 2021 yılında gerçekleşen YEKA GES 3 ihalelerinde şirketin Yozgat (15MW), Kırşehir (10MW), ve Bingöl (10 MW) olmak üzere toplamda 35 MW’lık ihale kazandığını da belirtelim.



Şirketin bağlı ortaklıklarından Aksa Aksen Enerji Ticareti'nin Irak ve Gürcistan'da sürdürdüğü elektrik ticareti faaliyetleri ve yurtiçindeki termik santrallerin yüksek kapasite kullanım oranlarıyla çalışması da karlılığı olumlu etkileyecek faktörler olarak ön plana çıkıyor. Mali Enerji Santrali'ndeki mevcut 40 MW kurulu güce ek olarak devreye alınması planlanan 20 MW kurulu gücün %85'inin devreye alınması ve kalan 3 MW kurulu gücün de 2021 yılında devreye alınmasının beklenmesi sonrasında Özbekistan yatırımın da tamamlanması ile şirketin karlılığının daha da artacağını ve şirket rasyolarının daha da iyileşeceğini düşünüp, yüksek potansiyelli görmeye devam ediyoruz

Yasal Uyarı

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.