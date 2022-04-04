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İnfo Yatırım’da üst düzey atama ve görev değişikliği

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tamer Akbal Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) olurken, İnfo Yatırım Genel Müdürlük pozisyonuna ise Tarkan Akgül getirildi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 17:11
İnfo Yatırım’da üst düzey atama ve görev değişikliği

İnfo Yatırım’da üst düzey atama ve görev değişikliği


1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında, hem bireysel hem kurumsal yatırımcılara hizmet veren İnfo Yatırım’da üst düzey atama ve görev değişikliği gerçekleştirildi. İnfo Yatırım Genel Müdürü Tamer Akbal Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) olurken, İnfo Yatırım Genel Müdürlük pozisyonuna ise Tarkan Akgül getirildi.

İnfo Yatırım Genel Müdürlüğü’ne atanan Tarkan Akgül, 1997’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İş Yatırım Menkul Değerler firmasında Uzman Yardımcısı olarak iş yaşamına başlayan Tarkan Akgül, 2001-2022 yılları içinde İş Yatırım Menkul Değerler’de Uzman, Bölüm Yöneticisi, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Direktör pozisyonlarında görev aldı. SPK ileri düzey lisansına sahip olan Tarkan Akgül İleri derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

COO Tamer Akbal oldu

2019 yılından bu yana İnfo Yatırım’da Genel Müdür olarak çalışan Akbal Marmara Üniversitesi İşletme mezunudur. Çalışma hayatına 1994 yılında Çakırlar Şirketler Grubu’nda başlayan Akbal, 1997 yılında Evis Menkul Değerler A.Ş. firmasında Araştırma Müdürü, 1998-2014 yılları arasında Taksim Yatırım A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarında görev aldı. 2015 yılının Ocak ayında A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı, 2015-2019 yılları arasında ise Genel Müdür olarak çalıştı. 2019 yılının Nisan ayında İnfo Yatırım ailesine katılan Akbal, 3 yıllık Genel Müdürlük görevinin ardından Nisan 2022 itibariyle Operasyonlardan Sorumlu Başkan olarak görevine devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
InfInfo YatırımAtama
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