İnfo Yatırımdan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları borsa yorumu



İnfo Yatırımdan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları borsa yorumu



Erdemir’i 39TL hedef fiyat, %39 getiri potansiyeli ve AL tavsiyesiyle takip listemize ekliyoruz. Erdemir hakkındaki pozitif görüşümüzün sebepleri i) sıcak-soğuk yassı çelik ve uzun mamül fiyatlarının 2022 yılında 3 yıllık ortalamasının üzerinde seyretmesi beklentisi ii) döviz bazlı gelir yapısı ve buna bağlı yukarı yönlü FAVÖK beklentisi iii) 2022 (Mart) ve 2023 yılında %20’ye yakın temettü verimi beklentisi iv) çarpanlarının cazip olması ve benzerlerine göre iskontlu işlem görmesi. Değerlememiz eşit ağırlıklı olarak İNA (%20 risksiz getiri oranı, %5 risk primi, %21,5 AOSM) ve benzer şirket çarpanlarına (2022T FD/FAVÖK 5.1x, Kardemir dahil) dayanmaktadır.

Çelik fiyatları 3 yıllık ortalamalarının üzerinde seyretmeye devam ediyor. 2021’in ilk yarısında, sıcak yassı çelik ton başına 1.100 dolar , soğuk yassı çelik 1.350 dolar ve uzun mamül 740 dolar ile işlem gördüğü tarihi zirvelerden yakşalık olarak %25 geri çekilerek Bloomberg verilerine göre güncel olarak sırasıyla ton başına 835 dolar, 975 dolar ve 705 dolar üzerinden işlem görmektedir. Fiyatlar bu sert düşüşlere rağmen halen 3 yıllık ortalamaları olan, sıcak yassı çelik 617 dolar, soğuk yassı çelik 732 dolar ve uzun mamül 529 doların üzerinde güçlü görünümünü sürdürmektedir. 2022 yılında da fiyatların bu ortalamaların üzerinde kalmasını beklemekteyiz.

Hammadde fiyatlarındaki aşağı yönlü trend, ton başına FAVÖK’ün güçlü görünümünü destekliyor. Kömür ve demir cehveri fiyatlarının 2021 yılında



Değerleme gördükleri zirvelerinden yaklaşık olarak sırasıyla %40 ve %30 geri çekilmesiyle birlikte 2020 21T 22T 2021 yılının son çeyreğinde ton başına 355 dolar olan FAVÖK beklentimiz 2021 yılı F/K (x) 30.0 6.0 4.3 tamamı için 340 dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündedir. 2022 yılı tamamı için ton başına 256 dolar olan FAVÖK beklentimiz 3 yıllık ortalama olan ton başına 192 doların % FD/VAFÖK (x) 14.8 3.9 3.1

33 üzerinde kalmaya devam etmektedir. Emlak sektöründe yavaşlama beklentisi PD/DD (x) 2.5 2.0 1.7 sonucunda Çin tarafında azalmaya başlayan kömür ve demir cevheri talebinin etkisiyle Temettü verimi 6.2% 14.1% 19.7% küresel olarak fiyatlardaki geri çekilmenin devam etmesini beklemekteyiz

Hisse Fiyat PerformansI

Son dönemde yapılan yasal düzenlemeler, temettü şirketlerini ön plana çıkarıyor.Bireysel yatırımcılara uygulanan temettüler üzerinden kesilen %15 stopaj oranının %10’a düşürülmesi, 2022 yılı 1. çeyrek itibariyle başlayacak olan temettü açıklamaları ile Kaynak: INFO Araştırma Tahminleri

birlikte halihazırda yüksek temettü verimiyla öne çıkan Erdemir’in cazibesini arttıracaktır. 16,4 milyar TL olan 2021 sene sonu net kar tahminimize göre %85 kar payı ödeme oranı ile hesapladığımız temettü ödemesi, hisse başı 4 TL’ye ve %14 temettü verimine işaret etmektedir. 2022 yılında gerçkeleşmesi planlanan 1 milyar dolarlık kapasite artış yatırımı ve sonrasında gelecek olan yatırımların uzun vadeli borçlanma araçları ile finanse edilecek olması sebebiyle gelecek senelerde nakit akışının sağlıklı kalmasını ve şirketin güçlü temettü politikasını sürdüreceğini düşünüyoruz.

Benzer şirketlere kıyasla cazip çarpanlar. 2022 yılı tahminlerimize göre 4,3x F/K, 3,1x FD/FAVÖK ile işlem görmesini beklediğimiz Erdemir, global ve yerel emsallerinin 6,1x F/ K ve 5,1x FD/FAVÖK medyan çarpanlarına (Sayfa 4) kıyasla iskontolu işlem görmektedir.

Ayrıca Erdemir geçtiğimiz üç yılda ortalama 4,4x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem gördü

NFO YatIrIm AraştIrma Ekibi

Emin Serhan Gök– Araştırma Direktörü Çağlar Toros– Yardımcı Uzman Analist Bartu Çolak– Yardımcı Uzman Analist Kutay Ağırbaş– Yardımcı Uzman Analist Emrah Karalök– Yardımcı Uzman Analist