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İnfo Yatırım’dan Gaziantep’e yeni irtibat bürosu

Türkiye’nin en yenilikçi aracı kurumu olan İnfo Yatırım, en son eklenen Aydın ve ardından Gaziantep ile 21 irtibat bürosuna ulaştı.

09 Ocak 2022 Pazar 21:21
İnfo Yatırım’dan Gaziantep’e yeni irtibat bürosu

İnfo Yatırım’dan Gaziantep’e yeni irtibat bürosu


1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında bireysel ve kurumsal yatırımcılara hizmet veren İnfo Yatırım yeni irtibat büroları ile hizmet ağını genişletiyor. Türkiye’nin en yenilikçi aracı kurumu olan İnfo Yatırım, en son eklenen Aydın ve ardından Gaziantep ile 21 irtibat bürosuna ulaştı.


Türkiye’nin en büyük  aracı kurumlarından İnfo Yatırım,  Gaziantep’e açtığı irtibat bürosu ile sektörel birikimini Türkiye çapında yaymaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Aydın’da açtığı irtibat bürosunun ardından hızla genişlemeye devam eden İnfo Yatırım, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kırıkkale, Samsun, Bursa ve Adana’da yer alan büroları ile hizmet verdiği merkez sayısını 21’e çıkarttı. 2022 yılında bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda büyümeyi hedefleyen İnfo Yatırım yıl sonuna kadar diğer mevcut bölgelerde olduğu gibi Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da da irtibat büroları açarak büyümeyi hedefliyor.

Kitle Fonlama lisansı alan ilk özel aracı kurum İnfo Yatırım

Türkiye’nin en yenilikçi aracı kurumu İnfo Yatırım, 2021 yılında banka dışı aracı kurum olarak Kitle Fonlaması lisansını alan ilk şirket olmuştu. İnfo Yatırım, fona ihtiyaç duyan girişim ve projeleri "Startup Burada" dijital platformu aracılığıyla yatırımcılarla buluşturuyor. 

İnfo Yatırım CEO'su Ender Şahin, "Küreselleşen dünyada; İnfo Yatırım olarak kaynak olabileceğimiz her başlangıcın içinde olmaktan gurur duyuyoruz. 2021 yılında kitle fonlama lisansı ala ilk özel aracı kurum olduk. Bu yıl da sektörde pek çok ilki yine bizlerden duyacaksınız. Öncelikli hedefimiz daha çok insana ulaşmak. Bu anlamda irtibat bürolarımızı artırmak verdiğimiz hizmetleri daha iyi anlatmak temel hedefimiz. İnfo Yatırım'ın sermaye piyasalarındaki çeyrek asırlık tecrübesiyle, büyüme stratejimizi 2022 yılında da sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bireysel ve kurumsal yatırımcılara, sermaye piyasası araçlarının alım – satım aracılığının yanı sıra yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri de sunuyor. Türkiye’nin pazar payı yönünden en büyük 10 aracı kurumu arasında yer alan ve banka dışı en büyük aracı kurumlardan biri olan İnfo Yatırım, Borsa İstanbul’da İNFO koduyla işlem görüyor ve 21 irtibat ofisiyle yurt çapında faaliyet gösteriyor. 

İnfo Yatırım, 2021 yılında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Altın Boğa Ödülleri’nde Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Pazar Payı Artış Lideri ödülünü kazanmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
InfoInfo YatırımGaziantep
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