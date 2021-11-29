İnfo Yatırım’dan girişimlere kaynak platformu | Startup Burada

İnfo Yatırım’dan girişimlere kaynak olacak finansman platformu: Startup Burada

Türkiye’nin en yenilikçi aracı kurumu İnfo Yatırım, banka dışı aracı kurum olarak Kitle Fonlaması lisansını alan ilk şirket oldu. İnfo Yatırım, fona ihtiyaç duyan girişim ve projeleri "Startup Burada" dijital platformu aracılığıyla yatırımcılarla buluşturacak.

Türkiye’nin finans ve teknoloji alanında öncü yatırım grubu Hedef Holding'in "doğru zamanda doğru şirketlere yatırım yapma" vizyonuyla hareket eden grup şirketlerinden İnfo Yatırım, sektördeki deneyimini yeni finansman yöntemlerinden biri olan "Kitlesel Fonlama" alanına yansıtarak, girişim ve projelere gelişim fırsatı yaratacak.

Kitlesel fonlama (crowdfunding), bir girişim, proje ya da ürünün hayata geçmesi için gerekli fonun, dijital platformlarda yapılan tanıtım aracılığıyla yatırımcıların ilgisine sunulmasını içeriyor. Dünyada 2009 yılından beri uygulanan yöntem, ülkemizde son bir kaç yıldır çeşitli şekillerde uygulanıyor. Ancak İnfo Yatırım, banka dışı aracı kurum olarak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Kitle Fonlaması için lisans alan ilk şirket oldu. Çeyrek asırlık tecrübesiyle İnfo Yatırım, Paya Dayalı Kitle Fonlama ile Türkiye’nin geleceğini yenilikçi girişimlerle dönüştürmek istiyor. İnfo Yatırım'ın yöneteceği "Startup Burada" platformunda girişimlere proje aşamasında kendilerini tanıtma ve fon bulma zemini oluşturulurken, yatırımcılara da erken aşamada gelecek vadeden yenilikçi ve özgün projelere güvenle ortak olma imkanı sağlanacak.

“Özgün projeleri, vizyoner yatırımcılarla buluşturacağız”

Aldıkları yeni lisansla yenilikçi girişimler ve vizyoner yatırımcıları buluşturarak Türkiye’nin geleceğini dönüştürmek istediklerini söyleyen İnfo Yatırım CEO'su Ender Şahin, "Küreselleşen dünyada; İnfo Yatırım olarak kaynak olabileceğimiz her başlangıcın içinde olmaktan gurur duyuyoruz. Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu ile özgün projeleri olan girişimcilerin yeni fikir ve girişimlerinin hayata geçmesi için bu projelere destek verebilecek yatırımcıları bir araya getireceğiz. Burada bağlı bulunduğumuz Hedef Holding'in "doğru yatırımlarla büyüterek büyüme" vizyonu bize yol gösteriyor. İnfo Yatırım'ın sermaye piyasalarındaki çeyrek asırlık tecrübesiyle, gelişim vadeden projeleri bularak yatırımcılarımızın dikkatine sunacağız. Startup Burada ile girişimciler girişimlerine destek bulurken, yatırımcılar ise geleceğin büyük şirketlerinin ortağı olabilecek. Üstelik birikimlerini değerlendirirken Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank ile işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bu ülkemiz açısından da çok önemli bir fırsat." değerlendirmesini yaptı.

Bugün dünyada kitle fonlaması yapan 2 binden fazla platform bulunduğuna ve sayılarının hızla arttığına dikkat çeken Şahin, "Türkiye’de ise finansman için bankaların dışında çok fazla alternatif bulunmuyordu. Ülkemizde yaklaşık 600 kadar melek yatırımcı ağırlıklı olarak ödül, bağış gibi sistemlerle fon bulunmasına destek sağlıyordu. Aldığımız bu lisansla yenilikçi girişimleri daha geniş bir tabana yayarken, yatırımcılarımıza "kitlesel fonlama" gibi alternatif yatırım seçeneği sunuyoruz. Geçen yıl dünya çapında yaklaşık 6,5 milyon kitle fonlaması kampanyası düzenlendi. Sektörün hacmiyse öngörüleri aşarak 100 milyar dolara ulaşırken, fonlanan kampanyalardan 300 binden fazla yeni iş doğdu. 2023 yılına kadar kampanya sayısının 12 milyonu aşması bekleniyor. Kitlesel fonlama pazarının 2030 yılına kadar 300 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor ancak bu rakamlar da çok hızla değişiyor." şeklinde konuştu.