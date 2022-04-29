İnfo Yatırım’ın net dönem karı yüzde 96,3 arttı

İnfo Yatırım’ın net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,3 oranında artarak 74,7 milyon TL’ye yükseldi. İnfo Yatırım’ın 2021 yıl sonu net dönem karı 109,5 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

2021 yılının ilk çeyreğinde 47,1 milyon TL vergi öncesi kar açıklayan İnfo Yatırım, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,2 artışla 83,5 milyar TL vergi öncesi kar elde etti. İnfo Yatırım’ın 2021 yıl sonunda 262,8 milyon TL olan özsermaye büyüklüğü 2022 yılının ilk çeyreğinde 341 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye’nin en büyük aracı kurumlarından olan İnfo Yatırım’ın 2021 yıl sonunda 13 milyar TL olan toplam müşteri portföy büyüklüğü de 2022 yılı ilk çeyreğinde 17 milyar TL’ye yükseldi. 2021 yıl sonunda 66 bin yatırımcıya hizmet sunan İnfo Yatırım’ın yatırımcı sayısı 2022 yılının ilk çeyreğinde 73 bine ulaştı.

İnfo Yatırım’ın BİST işlem hacminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28’lik artış gerçekleşirken bu oran VİOP işlem hacmi için yüzde 38 oldu.

İnfo Yatırım Hakkında

1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren, aynı zamanda Hedef Holding iştiraklerinden olan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bireysel ve kurumsal yatırımcılara, sermaye piyasası araçlarının alım – satım aracılığının yanı sıra; yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri de sunmaktadır. Türkiye’nin pazar payı yönünden en büyük 10 aracı kurumu arasında yer alan ve banka dışı en büyük aracı kurumlardan biri olan İnfo Yatırım, 22 irtibat ofisi ile yurt çapında faaliyet göstermektedir.

Halka açık bir şirket olan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul’da İNFO koduyla işlem görmektedir.

İnfo Yatırım, 2021 yılında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Altın Boğa Ödülleri’nde Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Pazar Payı Artış Lideri ödülünü kazanmıştır.