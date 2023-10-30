ING Türkiye'de üst düzey atama

Hale Ökmen Ataklı, ING Türkiye’nin İnsan ve Kültür stratejisine katkılar sağlayarak, yenilikçi ve öncü işveren markası vizyonu doğrultusundaki insan kaynakları çalışmalarına liderlik edecek. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, insan kaynakları yönetiminde önemli rollerde deneyimi bulunan değerli bir ismin ING Türkiye ailesine katılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine 23 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yirmi yılı aşkın deneyime sahip Hale Ökmen Ataklı atandı. Ataklı, ING Türkiye’nin İnsan ve Kültür stratejisine katkılar sağlayarak, yenilikçi ve öncü işveren markası vizyonu doğrultusundaki insan kaynakları çalışmalarına liderlik edecek.

Alper Gökgöz: Hale Ökmen Ataklı, İnsan ve Kültür stratejimize önemli katkılar sağlayacak

Atama ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Dijital liderlik hedefiyle ilerleyen bir kurum olarak İnsan ve Kültür stratejimizi merkeze alıyor, yenilikçi ve esnek bakış açımızı insan kaynakları politikalarımıza da yansıtıyoruz. Bu kapsamda, farklı sektörlerde yirmi yılı aşkın insan kaynakları yönetimi deneyimine sahip değerli bir ismin ING Türkiye ailesine katılmasından ve bu kritik göreve atanmasından dolayı mutluyuz. Hale Ökmen Ataklı’nın deneyimi ve liderliğiyle, İnsan ve Kültür stratejimize ve dijital liderlik hedefimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği’nden mezun olan Hale Ökmen Ataklı, halen İstanbul Üniversitesi çocuk gelişimi alanında lisans programına devam ediyor. Kariyerine 1999’da Anadolu Endüstri Holding’de başlayan ve insan kaynakları alanında sorumluk üstlenen Ataklı, 2002-2005 yılları arasında Koç Bilgi Teknolojileri Grubu’nda görev aldı. Ardından Danone Tikveşli Gıda, SHAYA ve HSBC’de insan kaynakları alanında üst düzey yöneticilik yapan Ataklı, son olarak 2021-2023 yılları arasında Alternatif Bank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Ataklı, uluslararası organizasyonlardaki üst düzey yönetici sorumluluklarının yanı sıra, danışman ve profesyonel yönetici koçu rolleri ile de kurumların değişim ve gelişim yolculuklarına katkıda bulundu.